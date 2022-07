Quảng Nam: Thêm một người để lại phim X-quang, xe máy rồi nhảy cầu Cửa Đại

Cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu Cửa Đại, sau khi để lại phim X-quang và xe máy trên cầu.





Sáng 2.7, Đồn biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông T.H (41 tuổi, ở TP.Hội An, Quảng Nam) nhảy cầu Cửa Đại vào trưa 30.6.



Theo Đồn biên phòng Cửa Đại thi thể ông H. được tìm thấy vào khoảng 23 giờ khuya 1.7, cách vị trí nơi nạn nhân nhảy cầu khoảng 1 km. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.





Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm tung tích anh H. Ảnh: C.X



Trước đó, trưa 30.6, ông T.H điều khiển xe máy đến giữa cầu Cửa Đại (đoạn giáp ranh giữa TP.Hội An và H.Duy Xuyên) rồi bất ngờ để xe máy trên cầu trèo qua lan can gieo mình xuống sông Thu Bồn.



Phát hiện sự việc, người dân đi đường chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Trước khi nhảy cầu Cửa Đại, ông H. đã để lại xe máy, đôi dép và phim X-quang.



Gần nhất, lúc 12 giờ 30 phút ngày 28.6, người dân đi đường phát hiện 1 người đàn ông chạy xe máy BS 43K8 - 4713 đến giữa cầu Cửa Đại, để lại xe, leo lên lan can cầu. Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Người đàn ông đã nhảy xuống sông Thu Bồn.



Tại hiện trường trên cầu Cửa Đại, người này để lại CMND mang tên P.T.D (49 tuổi, ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và đôi dép, phim X-quang...Thi thể ông D. được tìm thấy 2 ngày sau đó, cách vị trí người này nhảy cầu Cửa Đại khoảng 2,5 km.



Tính riêng trong tháng 6.2022, đã có 6 vụ nhảy cầu Cửa Đại, trong đó có 4 người chết, 2 trường hợp được ngư dân đánh cá dưới sông Thu Bồn cứu sống kịp thời.

Theo Mạnh Cường (TNO)