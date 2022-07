Phú Yên: Kỷ luật 7 cán bộ, lãnh đạo và tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ

Ngày 30-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên đã có thông báo kết quả xem xét, kỷ luật đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo tại địa phương này. Qua đó, quyết định kỷ luật 7 cán bộ, lãnh đạo và 1 tập thể Đảng ủy cấp sở.





Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" đối với ông Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giải quyết đơn thư tố cáo của công dân và công tác cán bộ. Ngoài ra, ông Đặng Quang Anh thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài chính tại đơn vị.



Ông Đoàn Kim Khuyên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên bị kỷ luật hình thức "cảnh cáo" do thiếu trách nhiệm để đơn vị lập chứng từ chi thanh toán nhiều khoản tiền không đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài chính.





Tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị kỷ luật hình thức "khiển trách"



Cùng bị kỷ luật hình thức "cảnh cáo", các ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Sông Hinh; Lê Thanh Tùng, Phó ban Dân vận Huyện ủy Sông Hinh do vi phạm liên quan đến công tác Đảng, bỏ hoặc không tổ chức sinh hoạt Đảng.



Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật hình thức "khiển trách" đối với các ông: Nguyễn Kim Hoàng (Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu), Huỳnh Hải Phú (Trưởng Công an thị xã Sông Cầu) và ông Lê Đồng Úy (Phó Công an thị xã Sông Cầu).



Trong đó, ông Nguyễn Kim Hoàng thực hiện không đúng quy chế phối hợp liên ngành tư pháp thị xã này, quy định pháp luật về thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Ông Huỳnh Phú Hải bị kỷ luật do chỉ đạo thực hiện thiếu nhất quán, không đúng quy chế phối hợp liên ngành tư pháp cùng cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì giải quyết tố cáo cán bộ, đảng viên không đúng quy định…



Còn ông Lê Đồng Úy bị kỷ luật do tham mưu, đề xuất và chỉ đạo thực hiện thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can trong vụ án hình sự tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra hồi cuối tháng 9-2020 không đúng quy chế liên ngành tư pháp, quy định của pháp luật về thay đổi biện pháp ngăn chặn.



UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng kỷ luật hình thức "khiển trách" đối với tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chưa phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.



Ngoài ra, Đảng ủy Sở Nội vụ xử lý không kịp thời công chức cơ quan vi phạm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để lãnh đạo sở và một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức.



UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời một số vi phạm, khuyết điểm đối với tập thể Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Tây Hòa; Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hòa; Đảng ủy Sở NN-PTNT…

