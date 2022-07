Phú Thọ: Xe chở đoàn khách du lịch lao xuống vực, ít nhất 3 người chết, 10 người bị thương

(GLO)- Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15-7, tại khu Lấp (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của xe khách 29 chỗ ngồi, chở đoàn khách khởi hành từ TP. Hà Nội đi Vườn Quốc gia Xuân Sơn, trên xe có tổng số 28 người (bao gồm cả lái xe).

Gia Lai: Xảy ra 278 vụ tai nạn thương tích làm 35 trẻ tử vong

'Điểm đen' tai nạn giao thông trên QL14

Thời điểm trên, xe khách 29 chỗ ngồi mang BKS 29F-013.54, chở đoàn khách khởi hành từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn khi đang di chuyển trên đường liên xã thuộc xóm Lấp (UBND xã Xuân Sơn) đã lao xuống vực.

Chiếc xe 29 chỗ lật nghiêng. Ảnh nguồn Báo Phú Thọ

Thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có tổng số 28 người (bao gồm cả lái xe).

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo các ngành, chức năng của tỉnh gồm Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, UBND huyện Tân Sơn, Ban An toàn Giao thông huyện Tân Sơn đã có mặt kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị: Công an, Quân sự, Y tế cùng với chính quyền, người dân, dân quân tự vệ xã Xuân Sơn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16-7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cứu nạn được 28 người, trong đó có ba người tử vong tại chỗ là: anh Triệu Bình Minh (SN 1989), cháu Nguyễn Gia Phong (SN 2013) và anh Lân Quang Trường (tài xế); 10 người bị thương và 15 người bị xây sát nhẹ.

Hiện tại, lãnh đạo các ngành, chức năng của tỉnh gồm Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông- Vận tải; lãnh đạo UBND huyện, Ban An toàn Giao thông huyện giao lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tích cực điều trị các bệnh nhân bị thương.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)