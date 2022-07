Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Quyết liệt hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Chiều 15-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh-Chủ tịch Ủy ban ATTG Quốc gia chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương



Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15-12-2021 đến 14-6-2022), toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 663 số vụ, giảm 793 người bị thương nhưng tăng 79 người chết. Bên cạnh đó, qua tuần tra, kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 1.379.314 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (giảm 353.889 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021), phạt tiền 1.634,874 tỷ đồng, tước 144.121 giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan; tạm giữ 241.900 phương tiện các loại; khởi tố 2.241 vụ, 2.289 bị can. Công an các địa phương cũng đã phát hiện 92 vụ với 1.950 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Qua đó, đã tạm giữ 1.542 phương tiện; xử lý hình sự 3 vụ, 9 đối tượng; xử lý hành chính 89 vụ, 1.941 đối tượng.



Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội (có 13 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 37 người, bị thương 29 người); số người chết do TNGT tăng 2,44%, trong đó, số người chết do TNGT đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân uống rượu bia gây ra, đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi thanh-thiếu niên vẫn xảy ra; khu vực Tây Nguyên vẫn để xảy ra TNGT liên quan tới xe công nông.



Tại Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 167 vụ TNGT, làm chết 124 người và bị thương 137 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 2,34% số vụ, giảm 2,36% số người chết; tăng 1,48% người bị thương. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, phát hiện và lập biên bản 42.235 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6.414 phương tiện, 11.670 giấy tờ các loại, xử phạt 39.268 trường hợp với số tiền trên 24,445 tỷ đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 706 giấy phép lái xe. Lực lượng Công an cấp xã và Tổ tự quản ATGT phối hợp tuần tra giờ cao điểm đã phát hiện, xử phạt 1.877 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 1,132 tỷ đồng, nhắc nhở 6.743 trường hợp. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xử phạt nguội thông qua camera an ninh trật tự, hình ảnh do người dân cung cấp là 43 trường hợp với số tiền 41,7 triệu đồng.



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là đã mở được nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự ATGT góp phần kéo giảm số vụ, người chết và bị thương ở nhiều địa phương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng cho rằng, bên cạnh một số kết quả đạt được thì số người chết tăng vẫn còn tăng ở nhiều tỉnh, thành mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu ý thức trong tham gia giao thông; việc thực thi pháp luật về ATGT tại một số nơi còn hạn chế. Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương từ nay đến cuối năm cần quyết liệt hơn nữa trong công tác đảm bảo ATGT nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương. Theo đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trật tự ATGT; đảm bảo về chất lượng hạ tầng giao thông; tiếp tục phối hợp kiểm soát tải trọng; rà soát, kiểm tra việc cấp phép lái xe, duy trì thường xuyên các đợt cao điểm kiểm tra trật tự ATGT, kiểm soát việc sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, học sinh. Đồng thời, tích cực rà soát toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật để chỉnh sửa, nếu có bất cập.



HỒNG THƯƠNG