Người phụ nữ mất 1,3 tỉ đồng vì kẻ lạ mặt xưng công an

Sau khi nhận điện thoại từ những kẻ lạ mặt tự xưng là công an, cán bộ ngân hàng và bị dọa liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền, người phụ nữ chuyển ngay 1,3 tỉ đồng vì sợ bị bắt.

Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 11-7, cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,3 tỉ đồng từ các đối tượng lạ mặt.

Trước đó, Công an TP Huế tiếp nhận đơn trình báo sự vụ của bà P.T.H.P (SN 1964, trú phường An Cựu, TP Huế).

Theo bà P., vào khoảng 11 giờ ngày 7-7, nạn nhân nhận được điện thoại từ các số điện thoại: 08163911xx, 08997203xx, 07021797xx của một số người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cán bộ công an thuộc Bộ Công an.

Giấy tờ giả mạo được đối tượng gửi cho các bị hại khi thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng yêu cầu bà P. cung cấp thông tin cá nhân, số tiền của mình đang gửi tại các ngân hàng. Sau khi bà P. cung cấp theo yêu cầu thì những người này thông báo hiện bà P. có liên quan đến một vụ án "ma túy và rửa tiền". Đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với bà P. khiến nạn nhân lo sợ.

Các đối tượng yêu cầu bà P. không được để lộ thông tin với bất kỳ ai, kể cả người nhà, rồi yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền có được để chúng quản lý trong quá trình điều tra, tránh việc tẩu tán. Các đối tượng cam kết rằng sau khi điều tra, nếu bà P. không có dấu hiệu tội phạm thì sẽ chuyển trả lại tiền.

Bà P. hoảng sợ nên không chút đắn đo, tức tốc ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền 1,3 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm chuyển vào 3 tài khoản của các ngân hàng khác nhau do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền của bà P., các đối tương gọi điện yêu cầu nạn nhân ở yên trong phòng, không được nói cho ai biết sự việc. Bà P. phát hiện mình bị lừa chiếm đoạt số tiền trên nên đến cơ quan Công an trình báo.

Công an khuyến cáo, đây là một trong những thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao dù không mới nhưng vẫn có nhiều người tiếp tục bị sập bẫy, nên người dân cần nâng cao cảnh giác.