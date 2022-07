Người đàn ông nghi sát hại người tình rồi treo cổ tự tử ở quận Tân Bình, TP HCM

Qua điều tra, công an nhận định có khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên ông T. đã sát hại chị H. rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ ở quận Tân Bình, TP HCM.





Chiều 9-7, Công an quận Tân Bình, TP HCM vẫn đang điều tra nghi án người đàn ông sát hại người tình rồi treo cổ tự tử trên địa bàn.



Danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông D.V.T. (SN 1975, quê Hưng Yên) và chị Đ.T.T.H. (SN 1989, quê Đắk Nông. Cả 2 cùng tạm trú ở phường 4, quận Tân Bình.





Hiện trường vụ việc



Theo điều tra bước đầu, cuối năm 2021, ông T. và chị H. sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ trên đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình. Thời gian gần đây, ông T. và chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm.



Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, 9-7, người dân nghe tiếng chửi bới giữa ông T. và chị H. trong phòng trọ. Sau đó, thấy căn phòng khoá cửa kín, hàng xóm đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi vấn có chuyện không lành, người dân đã gọi điện cấp báo công an.



Công an quận Tân Bình nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt phá khoá vào trong thì thấy ông T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Chị H. được phát hiện nằm trên nệm và cũng đã tử vong do bị đâm.



Qua điều tra, công an nhận định có khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên ông T. đã sát hại chị H. rồi treo cổ tự tử.

Theo Hưng Nguyên (NLĐO)