Nghệ An: Xác định 5 đối tượng phá ruộng dưa hấu của lão nông

Sáng ngày 5-7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng phá ruộng dưa hấu của lão nông ở xã Diễn Kỷ.



Cụ ông nằm khóc giữa vườn dưa bị phá nát: Công an vào cuộc điều tra

4 trong 5 đối tượng phá dưa hấu của ông Phan Văn Tôn. Ảnh: Công an Nghệ An



Trước đó, như SGGPO đã thông tin, sáng ngày 4-7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một cụ ông khoảng 60-70 tuổi đau buồn, khóc ngất trên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá nát. Clip đã được hàng trăm người chia sẻ, bình luận và bày tỏ thái độ bất bình, phẫn nộ với kẻ phá hoại.



Qua xác minh, người bị phá ruộng dưa hấu là ông Phan Văn Tôn (66 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ).



Trước sự việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Diễn Châu đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.



Đến chiều tối ngày 4-7, Công an huyện Diễn Châu đã làm rõ 5 đối tượng phá ruộng dưa hấu, gồm: Chu Văn Cường (20 tuổi), Chu Minh Nam (18 tuổi), Nguyễn Trọng Tấn (17 tuổi), Nguyễn Đức Phong (18 tuổi) và Lê Trung Huấn (18 tuổi, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu).



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)