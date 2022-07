Khởi tố vụ án trục lợi xét nghiệm Covid-19 tại Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn.





Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo tìm bị hại là những cá nhân đã lấy mẫu PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 và nộp tiền chi phí xét nghiệm liên quan tới vụ án mà cơ quan này vừa khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị xã Nghi Sơn.





Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn - nơi xảy ra vụ việc.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 15-8-2021 đến 16-10-2021, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn tổ chức thu tiền, lấy mẫu PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hình thức xét nghiệm mẫu đơn và mẫu đôi đối với những người vào hoặc đi qua địa bàn thị xã Nghi Sơn tại các địa điểm: Trạm y tế các xã, phường trên địa bàn thị xã, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn; các khu cách ly tập trung trên địa bàn.



Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, đã tổ chức thu tiền, lấy mẫu PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 tại điểm test Hoan Huệ, các Trạm y tế và khu cách ly tập trung theo mẫu đơn, mẫu gộp đôi nhưng lại thỏa thuận với Công ty Cổ phần Nghiên cứu khoa học xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực để xét nghiệm theo mẫu gộp 5 để hưởng lợi.



Cơ quan công an đã xác định được số mẫu Công ty Hợp Lực thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Thiệp là 11.089 mẫu (tương đương 11.089 lượt người), trong đó có 9.532 mẫu chủ yếu của lái xe đường dài.



Hiện công an đã trực tiếp xác minh, liên hệ được 1.034 người (tương đương 1.557 mẫu), còn 9.532 mẫu chủ yếu là lái xe đường dài, có địa chỉ tại nhiều địa phương trên cả nước chưa liên hệ, làm việc được.



Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền lợi cho người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin những người đã lấy mẫu xét nghiệm PCR tại các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá (SĐT: 0692.889.300) để hưởng quyền lợi hợp pháp của mình.

