Khởi tố, bắt giữ 8 lãnh đạo, cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

8 lãnh đạo và cán bộ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình (trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước-Bộ Tài chính) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Những sai phạm nghiêm trọng tại Tổng cục Dự trữ nhà nước

Hai chiếc xe mang biển kiểm soát màu xanh xuất hiện tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình vào đầu giờ chiều 21.7. Ảnh: Trung Du



Chiều 21.7, theo nguồn tin riêng của Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt giữ, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của 8 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và một số chi cục trực thuộc.



Theo nguồn tin, các đối tượng này bị khởi tố, bắt giữ để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại, tổn thất cho ngân sách Nhà nước.



Theo ghi nhận của PV Lao Động, lúc khoảng 12h40' chiều ngày 21.7, tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình (số 73 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xuất hiện 2 xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát màu xanh đang đỗ ở đây.



Đến khoảng 13h20', 2 chiếc xe này rời khỏi địa điểm nói trên, di chuyển về hướng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình (số 433 đường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).





Sau khi rời khỏi trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thái Bình, 2 chiếc xe ôtô 7 chỗ di chuyển về hướng trụ sở PC03 - Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: T.D



Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình (trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính) có chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ Nhà nước và thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dự trữ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.



Về cơ cấu tổ chức, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình gồm có Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ; Phòng Kỹ thuật bảo quản; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Thanh tra.



Trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình là 5 chi cục cấp huyện, gồm: Chi cục Quỳnh Phụ, Chi cục Kiến Hải (huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải), Chi cục Hưng Hà, Chi cục Đông Hưng và Chi cục Vũ Thư.



Về quy định nhiệm vụ, quyền hạn, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình có các nhiệm vụ chính như: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn về dự trữ Nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị;



Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị dự trữ trên địa bàn trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch dự trữ theo đơn đặt hàng của Nhà nước theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.



Thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật dự trữ Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ, các tổ chức, cá nhân sử dụng quỹ dự trữ nhà nước trên địa bàn; Tổ chức thực hiện công tác mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ theo kế hoạch được giao; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.



Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình còn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo quản hàng dự trữ Nhà nước; thực hiện quản lý chất lượng hàng dự trữ Nhà nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do nhà nước quy định; thực hiện công tác bảo vệ, bảo mật, phòng chống cháy, nổ, bão lụt, giữ gìn an toàn hàng dự trữ theo đúng các quy định của Nhà nước và của Tổng cục Dự trữ Nhà nước... và các nhiệm vụ khác.



https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-bat-giu-8-lanh-dao-can-bo-cuc-du-tru-nha-nuoc-khu-vuc-thai-binh-1071090.ldo

Theo TRUNG DU (LĐO)