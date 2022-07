(GLO)- Ngày 27-7, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tổ chức hội nghị trực tuyến khai trương tuyến tàu biển kết nối miền Trung Việt Nam với Ấn Độ và dự kiến kết nối với Bangladesh.

Ảnh minh họa. TTXVN

Đây là tuyến vận tải biển kết nối trực tiếp từ Cảng Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) với Ấn Độ, do đó giúp rút ngắn thời gian vận chuyển so với các tuyến đường hiện nay phải dừng ở các điểm trung chuyển (14-15 ngày so với 21-22 ngày của các tuyến đường khác).

Tham dự hội nghị có các ông: Phạm Việt Chiến-Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh; Lê Quang Trung-Phó Tổng Giám đốc VIMC; Bùi Trung Thướng-Tham tán, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; Bùi Kiều Hưng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh và các doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Trung Thướng-Tham tán, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết: Ấn Độ là đối tác thương mại đứng thứ 8 của Việt Nam và khả năng thương mại song phương sẽ đạt mục tiêu 15 tỷ USD năm 2022. Tuy nhiên, việc thiếu tuyến đường biển kết nối trực tiếp giữa 2 nước là một trở ngại lớn trong việc kết nối giao thông. Vì vậy, tuyến đường biển kết nối khu vực miền Trung Việt Nam và Kolkata, Ấn Độ do VIMC vận hành sẽ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp 2 nước.

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc VIMC Lê Quang Trung khẳng định: Giá cước vận tải đường biển tăng cao thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất-nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, tháng 11-2021, VIMC đã thiết lập tuyến vận tải container kết nối trực tiếp Hải Phòng-Malaysia-Ấn Độ để giảm tải áp lực vận chuyển hàng hóa và bình ổn nguồn cung vận tải, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Từ tháng 5-2022, VIMC tiếp tục đưa tàu container 1.000 TEU vào Cửa Lò-Nghệ An vận chuyển hàng đi Ấn Độ. Đây là đường kết nối trực tiếp Việt Nam-Ấn Độ do đó giúp rút ngắn thời gian vận chuyển so với các tuyến đường hiện nay phải dừng ở các điểm trung chuyển (14-15 ngày so với 21-22 ngày của các tuyến đường khác).

Bên cạnh đó, VIMC cũng đã nghiên cứu và đặt mục tiêu mở tuyến đường kết nối với cảng Chittagong của Bangladesh trong tháng 8-2022.

Trong khi đó, ông Bùi Kiều Hưng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh-cho biết: Đơn vị rất vinh dự được tham gia chuỗi kết nối vận tải giữa Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh. Ông cho hay, sáng 27-7, chuyến tàu thứ 2 đã rời cầu cảng để thực hiện hành trình tới Ấn Độ. Đơn vị cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và mong nhận được sự ủng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh.