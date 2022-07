Huế: Xe máy chở 3 đâm cột biển báo, 1 thanh niên tử vong chưa rõ lai lịch

Xe máy chở 3 người đâm cột đèn báo hiệu, một thanh niên tử vong nhưng chưa tìm được thân nhân.



Hiện trường vụ xe máy "kẹp 3" bị tai nạn khiến 3 người thương vong. Ảnh: T.S.H.



Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết đang điều tra làm rõ vụ xe máy "kẹp 3" tông cột biển báo giao thông khiến 3 người thương vong; đồng thời tìm thân nhân nam thanh niên tử vong.



Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6.7, tại giao lộ Nguyễn Khuyến - Phan Đình Phùng (TP.Huế), một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số 73F1-432.08 chở theo 2 người đang lưu thông với tốc độ cao thì bất ngờ mất lái tông mạnh vào cột biển báo giao thông nằm bên đường trước khi tông vào gốc cây.



Cú tông mạnh khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người ngồi sau xe bị trọng thương, được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.





Nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, hiện chưa xác định được danh tính. Ảnh: C.A.



Tại thời điểm tử vong do tai nạn, trên người nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân cao khoảng 1,55m, dáng người gầy, mặc áo thun tay dài màu đen, mặc quần lửng jean màu đen. Hiện cơ quan công an đang truy tìm lai lịch, nhân thân của nạn nhân này.



Trong khi đó, 2 nạn nhân bị trọng thương đã được xác định là L.N.Q.B và N.L.G.H (cùng 14 tuổi, trú TP. Huế).



Theo cơ quan công an, biển số 73F1-432.08 gắn trên xe máy do nam thanh niên điều khiển có thể là biển số giả.







Theo QUẢNG AN (LĐO)