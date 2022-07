Hơn 48.000 đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7-2022

(GLO)- Ngày 7-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7-2022 bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến 1.749 điểm cầu trên toàn quốc với trên 48.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc và các đồng chí báo cáo viên Trung ương; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy





Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn thông tin chuyên đề “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đã khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.



Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Theo đó, chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang...



Đồng chí Đỗ Thành Trung-Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tháng 6 năm 2022”.

Mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới và gặp nhiều khó khăn do kinh tế trong nước đang trên đà phục hồi, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý II-2022 đạt 7,72%, cao nhất trong 10 năm qua.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, GDP tăng trưởng 6,42% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 66,1% dự toán (tăng 18,8% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất-nhập khẩu tăng 16,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 15,5%...

Đặc biệt, tính chung 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so với cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 100 ngàn doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 76 ngàn doanh nghiệp (cao nhất từ trước đến nay). Công tác cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việt Nam được đánh giá cao trong xếp hạng Chính phủ tốt, đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số bình đẳng thu nhập và thu hút đầu tư (lần lượt tăng 33 bậc và 18 bậc so với năm 2021)...



Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; tình hình kinh tế-xã hội trong đà phục hồi; công tác phòng-chống dịch Covid-19; kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, như: Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022)...



ANH HUY