Hà Tĩnh: 3 ôtô đâm vào nhau, phụ xe khách rơi xuống giếng tử vong

Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container, xe khách và xe con, khiến một phụ xe khách tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Vietnamnet)



Sáng 9/7, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe container, xe khách và xe con, khiến một phụ xe khách tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8/7, ôtô khách giường nằm mang biển kiểm soát 43A-037.51 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, khi đến địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên thì tài xế cho dừng bên đường để trả hàng cho xe ôtô mang biển kiểm soát 38A-061.64, do anh Trương Văn Triều điều khiển.



Cùng lúc đó, xe container mang biển kiểm soát 51C-638.37 kéo theo rơmooc mang biển soát 51R-127.62 lưu thông theo hướng Nam-Bắc, do không làm chủ tốc độ đã va chạm vào phần hông phía sau của chiếc xe khách.



Cú va chạm mạnh từ xe container khiến xe khách bị đẩy đi và đâm vào phần đuôi của xe ôtô 5 chỗ.



Vụ va chạm liên hoàn khiến anh Nguyễn Đình N. (22 tuổi, trú tại Đà Nẵng), là phụ xe khách bị rơi xuống miệng giếng trong vườn nhà người dân và tử vong ngay sau đó.



Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường.



Đến rạng sáng 9/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới đưa được thi thể phụ xe khách lên khỏi miệng giếng.



Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo P.Q (TTXVN/Vietnam+)