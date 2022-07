Giải cứu 9 người trong vụ hỏa hoạn giữa đêm khuya

(NLĐO)- Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH đã giải cứu thành công 9 người bị mắc kẹt trong vụ cháy vào đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24-7 ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).





Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 23 giờ 16 phút đêm ngày 23-7 tại số nhà 433 nằm trên đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) khiến nhiều người mắc kẹt. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn- Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy tới hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.



Đồng thời lực lượng chức năng điều động 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC-CNCH công an quận Tây Hồ đến chi viện đến hiện trường.



Tại hiện trường, lực lượng PCCC phát hiện điểm cháy xảy ra tại khu vực bếp của phòng 301, nằm tại tầng 3 của căn nhà số 433 đường Xuân Đỉnh.



Lực lượng chức năng cùng người dân triển khai bình bột dập tắt đám cháy, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ đeo bình thở mở lối thoát khói tiếp cận sân thượng hỗ trợ giải cứu những người mắc kẹt trong căn nhà.



Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, toàn bộ 9 người trong nhà đều được đưa ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.



Khu vực bếp của căn phòng 301 thuộc nhà số 433 Xuân Đỉnh là khu vực xảy ra đám cháy.

Lực lượng PCCC đeo bình thở mở lối thoát khói.

Lực lượng PCCC hướng dẫn 9 người trong nhà ra ngoài an toàn.



Theo Hữu Hưng (NLĐO)