Điều tra sai phạm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình liên quan đến Việt Á

(GLO)- Theo thông báo Kết luận kiểm tra số 48-TB/UBKTTU ngày 17-6-2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cho thấy, gói thầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Ninh Bình năm 2020.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thủ tục chỉ định thầu rút gọn, ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm Covid-19 theo đơn giá cố định với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, giá trị gói thầu là trên 1,575 tỷ đồng. Cuối năm 2020, bệnh viện đã nghiệm thu và thanh toán cho Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á số tiền là 1,05 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã mua bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cao gấp 2 lần. Ảnh nguồn LĐO

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã chỉ ra nhiều vi phạm về hồ sơ thầu và lập chứng từ thanh quyết toán không đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã lập dự toán chưa đúng quy định khi đưa tên nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa (kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á) vào trong danh mục để lập dự toán, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định cấp bổ sung ngân sách. Về báo giá của Công ty Việt Á, bảng báo giá ngày 25-3-2020 do ông Phạm Văn Hiệp-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình-gửi qua gmail cho Trưởng khoa Dược, sau đó chuyển cho nhân viên trong khoa trực tiếp thực hiện hồ sơ thầu. Theo bảng báo giá này, 1 bộ kit test của Việt Á có giá 52 triệu đồng/bộ/50 test. Tuy nhiên, văn bản báo giá này lại không được lưu trong hồ sơ gói thầu mà bảng giá được lưu trong hồ sơ gói thầu ghi ngày 27-3-2020 do người không được ủy quyền báo giá ký tên. Điểm khác biệt của bảng báo giá này so với bảng báo giá ngày 25-3-2020 là có ghi chế độ khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Nếu so với giá của Bộ Y tế thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã mua với giá cao hơn 580.000 đồng/test.

Căn cứ vào số tiền mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thanh toán cho 20 bộ kit xét nghiệm của Việt Á với giá 1,05 tỷ đồng đã gây thiệt hai cho ngân sách Nhà nước số tiền 580 triệu đồng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình phát hiện một số văn bản trong hồ sơ thanh toán là do tạo lập nên, không phản ánh đúng thực tế. Cụ thể, biên bản họp Hội đồng thuốc (thực tế Hội đồng thuốc không họp), biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận hàng hóa ngày 28-8-2020 (thực tế hàng hóa của Việt Á đã được nhập từ ngày 2-8 đến ngày 14-8-2020).

Bên cạnh đó, tại Khoa Dược của bệnh viện còn lưu 1 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, số tiền thanh toán là 1,575 tỷ đồng (thanh toán cho 30 bộ hàng mua và 30 bộ hàng tặng không thu tiền).

Thông báo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cũng nêu rõ: "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình ký hợp đồng với Công ty Việt Á tại thời điểm Công ty Việt Á chưa đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định là chưa phù hợp với quy định Luật Đấu thầu".

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)