Đà Nẵng: Giải cứu thợ điện 20 tuổi bị điện giật, mắc kẹt trên trụ điện

Nam công nhân của công ty bê tông trong lúc thi công lưới điện tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (Đà Nẵng) đã bị điện giật, mắc kẹt trên trụ điện. Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ nỗ lực giải cứu, đưa nam công nhân đi cấp cứu.





Chiều 11.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa giải cứu một thợ điện bị bỏng nặng do bị điện giật, mắc kẹt trên trụ điện trung thế.



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 30 chiều nay 11.7, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về việc 1 thợ điện bị điện giật, mắc kẹt trên trụ điện tại đường số 1, Khu công nghiệp Hòa Cầm (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).



Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động khẩn cấp một xe cứu nạn cùng một số cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường; Công an Q.Hải Châu cũng xuất một xe thang để phối hợp cứu nạn.



Sau 1 giờ nỗ lực cứu nạn bằng xe thang, nạn nhân bị bỏng nặng ở phần cánh tay, mặt… đã được đưa xuống đất an toàn, bàn giao cho nhân viên y tế đang túc trực sẵn bên dưới để khẩn trương đưa đến bệnh viện.





Nam thợ điện 20 tuổi bị bỏng nặng ở tay, mặt được Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ giải cứu, đưa đi cấp cứu. Ảnh: HĐ



Nạn nhân là anh N.N.Q (20 tuổi, trú tại xã Trà Vân, H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), công nhân của Công ty bê tông ly tâm N.T (đang hợp đồng thi công lưới điện tại KCN Hòa Cầm).



Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra tai nạn điện giật, anh Q. trèo lên trụ điện khi chưa được sự cho phép của đơn vị Điện lực Đà Nẵng.



