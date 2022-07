CDC Hà Nội nhận hối lộ 1,1 tỉ từ Việt Á, gây thiệt hại hơn 9 tỉ

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội đã nhận hối lộ 1,1 tỉ đồng từ Công ty Việt Á, gây thiệt hại hơn 9 tỉ đồng cho nhà nước.





Tại cuộc họp báo do UBND TP.Hà Nội tổ chức chiều 1.7, trả lời câu hỏi của Thanh Niên về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến CDC Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết liên quan đến Công ty Việt Á, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 3 vụ án.





Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Trần thường



Cụ thể gồm một vụ liên quan CDC Hà Nội, một vụ liên quan Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, một vụ liên quan Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.



Thông tin về vụ án tại CDC Hà Nội, ông Tùng cho biết, ông Trương Quang Việt - Giám đốc CDC Hà Nội và bà Lê Thị Bích Tuyến, Trưởng phòng Tài chính Kế toán đã nhận 1,1 tỉ của Công ty Việt Á, đưa các thông số kỹ thuật của kit test của Công ty Việt Á. Qua đó giúp cho Công ty này trúng thầu 2 dự án cung cấp kit test, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9 tỉ đồng.



Theo ông Tùng, ngày 10.6, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Quang Việt và Lê Thị Bích Tuyến về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại bộ luật Hình sự.



"Vụ án đang tiếp tục được điều tra, chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí sau khi có kết luận điều tra", ông Tùng nói.



Trước đó ngày 10.6, Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng của đơn vị này để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Theo Mai Hà-Lê Quân (TNO)