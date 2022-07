Bình Dương: Bắt tại trận cơ sở làm giả xe Honda và Asama

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Hằng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ của hàng hóa.





Chiều 5-7, Đội cảnh sát kinh tế - ma túy Công an TP Thuận An (Bình Dương) và Đội Quản lý thị trường TP Thuận An đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn mác trên địa bàn phường Lái Thiêu.





Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn mác



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính nơi sản xuất xe đạp điện của bà Nguyễn Nữ Diệu Hằng (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) nằm trên phường Lái Thiêu, TP Thuận An. Cơ sở 1.000m2 này được bà Hằng thuê lại.





Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Honda và Asama.



Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân công đang lắp ráp hoàn chỉnh gần 80 xe đạp điện chuẩn bị đem đi tiêu thụ.



Cũng qua kiểm tra, hàng ngàn phụ tùng, linh kiện dùng để sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Honda và hãng Asama bị phát hiện.



Chủ cơ sở làm giả xe đạp điện nhãn hiệu Honda và Asama.



Đến chiều 5-7, làm việc với lực lượng chức năng bà Hằng không có hồ sơ pháp lý chứng minh xuất xứ số lượng hàng hóa. Bà này khai thuê nhà kho này từ tháng 9-2021 để sản xuất xe đạp điện giả những nhãn hiệu nói trên.

Theo THẢO NGUYỄN (NLĐO)