Bình Định: Lại xảy ra cháy lớn ở Khu công nghiệp Phú Tài

(GLO)- Ngày 3-7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Hoàng Phát, thuộc Khu công nghiệp Phú Tài (phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).



Cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)





Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động hơn 10 xe chữa cháy tại các Đội chữa cháy khu vực TP. Quy Nhơn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Hàng trăm công nhân của Công ty cũng được huy động để đem hàng hóa dễ cháy ra ngoài.



Do thời tiết nắng nóng, nhà xưởng chứa nguyên liệu gỗ dễ cháy khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan rộng ra nhiều khu vực trong Công ty.



Theo TTXVN ghi nhận tại hiện trường, một nhà xưởng của Công ty Hoàng Phát bị sập đổ, nhiều vật liệu gỗ chưa kịp đem ra ngoài bị cháy hoàn toàn, một số vật dụng đồ điện, máy móc đã bị hư hại. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.



Trước đó, ngày 30-6, tại Khu công nghiệp Phú Tài cũng đã xảy ra vụ cháy lớn tại một xưởng may của Công ty TNHH Sài Gòn Max, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.



