Bình Định: Cháy xe tải chở gỗ, ước tính thiệt hại 1,3 tỉ đồng

Xe tải đang đậu tại kho thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe cùng số gỗ trên xe. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1,3 tỉ đồng.





Vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 12.7, chiếc xe tải biển số 77H 029.83 chở khoảng 20 tấn gỗ tạp, do anh Nguyễn Chí Hổ (34 tuổi, ngụ xã Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định) điều khiển, đang đậu tại kho của Công ty TNHH Hoàng Ngọc (xóm 2, thôn Bình An 1, xã Phước Thành, H.Tuy Phước), thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.



Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã dùng mọi phương tiện chữa cháy nhưng bất thành.



Chiếc xe tải cùng hàng hóa bị thiêu rụi. Ảnh: Song Thiên



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định, đã huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.



Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Rất may, không có thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe cùng số gỗ trên xe. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1,3 tỉ đồng.



Nguyên nhân của vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.

Theo Song Thiên (TNO)