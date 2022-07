Biên Hòa: Đổ xăng lên người mình và em chồng rồi châm lửa

Mâu thuẫn đất đai, người phụ nữ ở TP Biên Hòa đã đổ xăng lên cả người mình lẫn em gái của chồng rồi châm lửa.





Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nghi án đổ xăng đốt chết người xảy ra trên địa bàn TP Biên Hoà.



Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây bà Trương Phùng Đang (62 tuổi) và chị dâu là bà Trần Thị Nga (58 tuổi, cùng ngụ tại một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, phường An Bình) xảy ra mâu thuẫn phân chia tài sản đất đai.



Chiều 16-7, khi thấy bà Đang ngồi giặt đồ trong nhà tắm, bà Nga đổ xăng lên người bà Đang và bản thân rồi châm lửa.



Lửa bùng lên, Bà Đang như ngọn đuốc lao ra cửa cầu cứu.



Ngay sau đó, cả 2 người phụ nữ được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, bà Đang đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy 3 ngày sau đó. Hiện bà Nga đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo Uyên Châu (NLĐO)