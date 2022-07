Bắt tạm giam bị can Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa

Bị can Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 23.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ bị can Nguyễn Bá Hùng (56 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; và bị can Văn Xuân Hùng (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa.

Bị can Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: Minh Hải

Cùng với lệnh bắt giữ, cơ quan công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can trên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bá Hùng và ông Văn Xuân Hùng để điều tra cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khi còn công tác ở Sở Tài chính Thanh Hóa, các bị can Nguyễn Bá Hùng, Văn Xuân Hùng đã mắc sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower (P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Cụ thể, năm 1993, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa quản lý và kinh doanh, với tổng diện tích hơn 7.400 m2. Vị trí khu đất thuộc khu nhà ở số 1, 2, và 3 đường Phan Chu Trinh.

Khu vực dự án Hạc Thành Tower. Ảnh: Minh Hải

Đến năm 2009, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty Sông Mã (P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) để triển khai dự án đầu tư và khai thác. Diện tích đất giao thu tiền sử dụng đất là 2.706 m2, với tổng số tiền sử dụng đất giao của cả khu đất mà Công ty Sông Mã phải nộp cho ngân sách nhà nước là 56,826 tỉ đồng, tương ứng 21 triệu/m2.

Đến năm 2013, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh nâng diện tích đất của dự án Hạc Thành Tower từ hơn 2.706 m2 lên hơn 2.900 m2, nhưng tiền sử dụng đất Công ty Sông Mã phải nộp lại giảm từ hơn 56,826 tỉ đồng xuống hơn 48 tỉ đồng.

Năm 2013 Công ty Sông Mã mới hoàn tất việc điều chỉnh mặt bằng quy hoạch, và được bàn giao đất thực địa vào năm 2014. Tuy nhiên, từ năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 15 tầng Hạc Thành Tower cho Công ty TNHH Huy Hoàng (chủ đầu tư cấp 2).