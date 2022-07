Bắt giam chủ tiệm vàng tiếp tay cho băng "siêu trộm" miền Tây

Sau khi trộm vàng từ các tiệm vàng, nhóm siêu trộm nấu lại thành thỏi rồi bán cho Huỳnh Kim Chi.





Liên quan đến vụ tiệm vàng bị trộm đột nhập lấy hàng chục lượng gây xôn xao dư luận, ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Kim Chi (52 tuổi; ngụ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Theo đó, bị can Huỳnh Kim Chi là chủ tiệm vàng Hữu Ngưng có địa chỉ tại xã Trần Phán, từng 2 lần mua vàng của nhóm "siêu trộm" để bán lại kiếm lời.





4 "siêu trộm" liên quan bị cơ quan công an bắt tạm giam (ảnh Công an cung cấp)



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Lê Hoàng Nam (40 tuổi), Nguyễn Văn Bé (32 tuổi), Lâm Văn Lam (52 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi - cùng ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ đồ gian.



Theo kết quả điều tra, ngày 21-4, Nam, Bé và Lam đột nhập một tiệm vàng ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau lấy trộm 13,8 lượng vàng 18K; 8 chỉ vàng 24K… Tổng giá trị tài sản nhóm này trộm được khoảng 544 triệu đồng.



Thực hiện phi vụ thành công, Nam đưa số vàng trên cho Sang nấu lại thành thỏi rồi mang đến tiệm vàng bán cho Chi. Tuy nhiên, các đối tượng đã thỏa thuận và thống nhất khi nào bán được vàng mới trả tiền.



Sau đó, Chi mang số vàng trên đến TP Cà Mau bán cho một tiệm vàng được hơn 300 triệu đồng. Lúc này, Chi đưa cho Sang 290 triệu đồng.



Ngày 5-6, nhóm "siêu trộm" của Nam tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kha Ly có địa chỉ tại xã Thanh Tùng (Đầm Dơi) lấy 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K với tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỉ đồng. Như phi vụ trước đó, Nam đưa vàng cho Sang đi tiêu thụ. Trưa 11-6, Sang tiếp tục mang vàng đến tiệm vàng Hữu Ngưng bán cho Chi.



Vài ngày sau, tiệm vàng Hữu Ngưng đã nấu số vàng trên thành 4 thỏi mang bán cho một tiệm vàng được 582 triệu đồng. Lúc này, Sang được Chi trả 497 triệu đồng.



Trong quá trình thực hiện phi vụ, nhóm "siêu trộm" trên đã trang bị dao, bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện. Song song đó, các đối tượng còn vô hiệu hóa camera anh ninh, đeo khẩu trang, găng tay, vớ chân nhằm không để lại dấu vết.

Theo Vân Du (NLĐO)