Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp.

Chiều 25-7, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa thi hành quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Lê Trung Nguyên Khôi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp để điều tra tội Tham ô tài sản.



Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin tố giác về việc ông Lê Trung Nguyên Khôi và các thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp có hành vi vi phạm trong việc bán cổ phần công ty, chi lương, thưởng không đúng quy định, ảnh hưởng quyền lợi của các cổ đông khác của công ty.



Qua điều tra, ngày 15-7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp.



Theo QUỐC BÌNH (SGGPO)