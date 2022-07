Bắt 3 đối tượng ở tỉnh Thái Bình và Hà Nam tổ chức đưa người trốn sang Campuchia làm việc

(GLO)- Ngày 14-7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại điều 349 Bộ luật Hình sự xảy ra tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương.

Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nhữ Thành Tân (SN 1999, trú tại thôn Phú Hội, xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng Nhữ Thành Tân. Ảnh nguồn LĐO

Theo đó, khoảng tháng 11-2021, Tân được bạn bè rủ rê vượt biên sáng Campuchia để lao động trái phép.

Quá trình xác minh, đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định được, trong khoảng tháng 12-2021, Nhữ Thành Tân đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tư vấn, rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho 3 nam thanh niên ở 2 huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) chia làm 2 lần vượt biên sang Campuchia để lao động trái phép.

Trước đó, ngày 1-7, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Lại Thị Loan (SN 1984, trú tại thôn Đông, xã Khả Phong) và Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Thị Lôi, cùng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) khi đang chuẩn bị đưa 6 người từ Sân bay quốc tế Nội Bài (TP. Hà Nội) di chuyển vào phía Nam để trốn sang Campuchia.

Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam làm việc với 6 đối tượng định sang Campuchia làm việc theo sự môi giới của 2 đối tượng Lại Thị Loan và Nguyễn Mạnh Chiến . Ảnh nguồn LĐO

Được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại Campuchia từ tháng 6-2021 đến 4-2022, Lại Thị Loan về nước và lôi kéo, dụ dỗ được 6 nam, nữ thanh niên ở tỉnh Hà Nam và Sơn La với lời hứa hẹn đưa sang Campuchia làm việc cho một cơ sở chăm sóc khách hàng chơi game, với mức lương 900 USD/1 người/1 tháng. 6 người này mỗi người sẽ phải nộp cho Loan số tiền 4 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an của các địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

