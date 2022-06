Tông chết người giữa ban ngày, tài xế đốt vàng mã và bỏ trốn

Sau khi tông từ phía sau mô tô khiến một người tử vong, tài xế ôtô vẫn tiếp tục lái xe bỏ trốn. Lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm ôtô gây tai nạn.





Chiều 11-6, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện giám định dấu vết tại hiện trường để truy tìm phương tiện ôtô liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong tại chỗ.



Lãnh đạo Công an TP Huế nói rằng khu vực xảy ra tai nạn tại Km 19+600 QL1 tuyến tránh TP Huế không có camera nên lực lượng chức năng tiến hành trích xuất hình ảnh camera được gắn dọc tuyến đường này trong khoảng thời gian vụ tai nạn xảy ra để tìm ôtô gây tai nạn bỏ trốn.



Thông tin ban đầu cho biết khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, ông Nguyễn D. (ngụ xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển mô tô BKS 75H-3735 lưu thông hướng Nam – Bắc, khi đến vị trí trên thì bị ôtô lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến ông D. tử vong tại chỗ, mô tô hư hỏng nặng.





Hiện trường vụ tai nạn



Riêng tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế liền có mặt để phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, truy tìm tài xế lái ô tô gây tai nạn.



Một nguồn tin cho biết bước đầu cơ quan công an xác định ôtô liên quan đến tai nạn là loại xe container, biển số ngoại tỉnh, lưu thông hướng Nam-Bắc. Sau khi va chạm với mô tô, trên đường tháo chạy thì xe này có dừng lại trên đường tránh TP Huế đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng Bắc.

Theo Q.Nhật (NLĐO)