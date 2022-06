Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nộp đơn xin thôi việc

Bộ Y tế xác nhận Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc. Việc này đang được các cơ quan Chính phủ xem xét.





Sáng nay 7.6, thông tin từ Bộ Y tế xác nhận với Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc.



Cụ thể, ông Sơn đã nộp đơn xin thôi việc từ khoảng 1 tháng trước.





Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Gia Hân



Theo Bộ Y tế, chức danh thứ trưởng do Chính phủ bổ nhiệm, do đó, nguyện vọng của Thứ trưởng Sơn đang được các cơ quan của Chính phủ đang xem xét.



Trước đó, trong năm 2021 và 2022, ông Nguyễn Trường Sơn đã bị kỷ luật 2 lần với mức kỷ luật là khiển trách và cảnh cáo.



Cụ thể, đầu tháng 11.2021, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế do những vi phạm liên quan tới sai phạm của Cục Quản lý dược và nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, khiến nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, và xử lý hình sự.



Tới tháng 1.2022, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đây là quyết định kỷ luật về hành chính tương ứng với kỷ luật về Đảng nói trên.



Tiếp đó, tại kỳ thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư (16 - 17.5), UBKT T.Ư quyết định cảnh cáo các ông Nguyễn Trường Sơn do những vi phạm liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á.



Cụ thể, theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.



Ông Nguyễn Trường Sơn cùng nhiều lãnh đạo Bộ Y tế, trong đó có cả Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.



Hiện ông Sơn vẫn chưa bị kỷ luật về mặt hành chính đối với những vi phạm này.



Ông Nguyễn Trường Sơn (56 tuổi), quê quán tại TP.HCM. Ông Sơn có nhiều năm gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy từ 2008 tới 2018.



Tới tháng 11.2018, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn khi đó là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.



Khi là Thứ trưởng Bộ Y tế, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, ông Sơn là một trong những lãnh đạo Bộ Y tế luôn sao sát, có mặt tại những điểm nóng khi dịch bùng phát.

Theo Lê Hiệp-Liên Châu (TNO)