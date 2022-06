Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ đến Phú Yên

Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) thuộc Bộ Tư lệnh hải vận quân sự Hoa Kỳ đã cập cảng Vũng Rô, Phú Yên, Việt Nam, đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2022 (PP22).

Ngày 19.6, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) thuộc Bộ Tư lệnh hải vận quân sự Hoa Kỳ đã cập cảng Vũng Rô, Phú Yên, Việt Nam, đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2022 (PP22).

Tàu bệnh viện USNS Mercy Hoa Kỳ. Ảnh: Tư liệu

Đây là năm hoạt động thứ 17 của Chương trình đối tác Thái Bình Dương, một hoạt động nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia hằng năm có quy mô nhất được thực hiện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, nhóm PP22 bao gồm các đại diện từ Australia, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ phối hợp cùng các đối tác Việt Nam trong một loạt hoạt động và dự án nhằm mang lại lợi ích cho người dân Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong thời gian triển khai ở Phú Yên, Chương trình PP22 sẽ cung cấp các hoạt động chăm sóc y tế liên quan đến các lĩnh vực nội khoa và nha khoa; các hoạt động xây phòng học mới tại điểm trường Lam Sơn thuộc Trường tiểu học An Thọ; Trường tiểu học An Ninh Đông 1 (H.Tuy An); điểm trường Phước Hậu thuộc Trường tiểu học Xuân Đài (TX.Sông Cầu) và các hoạt động trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa.

Ngoài ra, ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ của Việt Nam trong các chương trình giao lưu cộng đồng.

“Các thành viên của Chương trình đối tác Thái Bình Dương rất mong được làm việc và học hỏi từ các đồng nghiệp Việt Nam”, đại tá Hải quân Hoa Kỳ Hank Kim, Chỉ huy trưởng PP22 chia sẻ và cho biết: “Đây là sự hợp tác thể hiện sự đoàn kết, giúp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia và giúp chúng ta luôn sẵn sàng phối hợp hiệu quả trong các trường hợp cùng tham gia ứng phó thiên tai, hay bất kỳ sự cố thảm họa nào. Tôi rất mong được chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ tới các cơ quan tại Việt Nam và các quốc gia đối tác khác để chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng các kỹ năng được tiếp tục duy trì sau khi kết thúc chương trình”.