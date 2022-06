Mỹ công bố nhiều dự án triệu đô hỗ trợ Việt Nam

Nhân chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman thông báo Mỹ cung cấp thêm 19 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam dọn dẹp bom mìn chưa nổ, dự lễ khởi động chương trình trị giá 15 triệu USD để chống buôn bán động vật hoang dã, dự án với ngân sách dự trù 50 triệu USD giúp đồng bằng sông Cửu Long đối phó khủng hoảng khí hậu.





Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (giữa) thăm Trung tâm thể thao Khúc Hạo, nơi các vận động viên khuyết tật đang tập luyện cho các giải đấu. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)



Chiều 13/6, trong cuộc gặp hẹp với một số báo ở Hà Nội sau 3 ngày thăm Việt Nam, Thứ trưởng Sherman cho biết đã tham gia nhiều sự kiện và có nhiều cuộc trao đổi với các quan chức Việt Nam, đã gặp các sinh viên và chuyên gia về biến đổi khí hậu, đối phó với đại dịch COVID-19 và chống buôn bán động vật hoang dã.



Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm của bà tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào mùa hè năm ngoái, sau đó là chuyến thăm của Đặc phái viên khí hậu John Kerry. Bà nói rằng những chuyến thăm này cho thấy sức mạnh của quan hệ đối tác song phương sâu rộng và ngày càng phát triển giữa hai nước.



“Tôi chờ đợi sẽ có thêm nhiều chuyến thăm của các thành viên cấp cao trong Chính phủ Mỹ trong thời gian tới”, bà nói.



Tại TPHCM, bà Sherman đến thăm ĐH Fulbright, nói chuyện với các sinh viên về hợp tác giữa hai nước để giải quyết những thách thức lớn nhất trong thế kỷ 21, trong đó có vấn đề y tế toàn cầu, an ninh, khủng hoảng khí hậu, cho thấy tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ.



Bà nhắc lại sự kiện Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN cách đây vài tuần, trong đó các lãnh đạo ASEAN và Mỹ đồng ý nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, mở ra một thập kỷ mới cho quan hệ giữa hai bên.



Cũng tại TPHCM, bà Sherman đã gặp các lãnh đạo doanh nghiệp để thảo luận về tầm quan trọng của việc xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao, đầu tư vào năng lượng sạch và cải tiến trong biến đổi khí hậu, cùng với các vấn đề làm sâu sắc quan hệ kinh tế và thương mại. Bà đã đi thuyền với các chuyên gia môi trường để nghe họ nói về công việc quan trọng nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.



Tại Hà Nội, bà đến thăm một trung tâm tập luyện của các vận động viên khuyết tật để nghe họ chia sẻ về con đường vươn lên. Bà cũng đến thăm Bệnh viện Bạch Mai, để lắng nghe các chuyên gia y tế đi đầu trong cuộc chiến chống COVID-19.



Nhân dịp này, Mỹ tài trợ lắp đặt 13 hệ thống ô xy hoá lỏng tại các bệnh viện trên khắp Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, để giúp các bệnh viện chăm sóc tốt hơn bệnh nhân COVID-19 và các bệnh hô hấp khác.



Thứ trưởng Sherman cho biết bà đã có các cuộc trao đổi rất hiệu quả với các quan chức Chính phủ Việt Nam về hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, bao gồm thương mại và phát triển kinh tế, năng lượng sạch, hợp tác y tế, an ninh, trong đó có an ninh biển.



Các dự án quan trọng



Nhân dịp này, Thứ trưởng Sherman thông báo Mỹ cung cấp thêm 19 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam dọn dẹp bom mìn chưa nổ, tiếp nối các khoản hỗ trợ với tổng trị giá 185 triệu USD mà Mỹ dành cho Việt Nam trong nỗ lực này từ năm 1993.



Sáng nay, bà Sherman đến thăm Bộ NN&PTNT để dự lễ khởi động chương trình trị giá 15 triệu USD do USAID tài trợ để chống buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.



Dự án sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã thông qua thúc đẩy cam kết của các lãnh đạo cấp Trung ương và địa phương, cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép.





Bà Sherman thăm Bệnh viện Bạch Mai để dự lễ khởi động dự án lắp đặt hệ thống oxy hoá lỏng do USAID tài trợ. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)



Bà Sherman cũng chứng kiến lễ ký thoả thuận giữa Bộ NN&PTNT với USAID để đối phó với khủng hoảng khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi dễ chịu tác động của biến đổi khí hậu nhất.



Với ngân sách dự trù lên tới 50 triệu USD, thông qua thỏa thuận này, USAID sẽ hỗ trợ Bộ NN&PTNT giảm phát thải khí mêtan trong nông nghiệp, tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên và xây dựng các chính sách về chống chịu với khí hậu và phát thải thấp.





https://tienphong.vn/my-cong-bo-nhieu-du-an-trieu-do-ho-tro-viet-nam-post1445833.tpo

Theo THU LOAN (TPO)