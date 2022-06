Lời khai ban đầu của nhóm "biến hóa" hàng triệu lít xăng tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Nhân viên được giám đốc hướng dẫn cách pha trộn xăng, thêm bột tạo màu rồi bơm lên các xe chở đi tiêu thụ.





Ngày 20-6, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các phòng nghiệp vụ đang khẩn trương làm rõ trách nhiệm những người có liên quan đến số lượng xăng giả được sản xuất, tiêu thụ trong thời gian qua tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (ấp 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ).



Người chỉ đạo đường dây làm giả xăng dầu quy mô lớn này là Võ Hoài Phương (SN 1984, giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm). Phương bị bắt quả tang khi đang tổ chức bơm hóa chất từ xe bồn xuống bồn chứa xăng.



Ngay trong đêm 18-6, Phương bị bắt giữ khẩn cấp. Ngoài ra, 8 người khác gồm nhân viên cây xăng và các lái xe bồn được xác định có liên quan.





Cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu thời điểm bị công an bắt quả tang khi giám đốc và nhân viên đang bơm hoá chất vào bồn chứa xăng



Khám xét tại cây xăng và nhà Phương, công an thu giữ hàng trăm triệu đồng, chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra RON và nhiều giấy tờ, tài liệu.



Theo cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với các tài liệu và chứng cứ được thu thập trong quá trình trinh sát, theo dõi thì họ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.



Theo đó, Phương thuê người làm thêm hệ thống bồn chứa xăng gồm bồn nổi và bồn chôn ngâm dưới đất, cùng hệ thống máy bơm công suất lớn (hệ thống máy này không nằm trong thiết kế của cây xăng đã được cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy) để tích trữ, nhập, xuất xăng dầu.



Người này trực tiếp chỉ đạo các lái xe của công ty chở xăng, hóa chất từ nơi khác về đổ vào các bồn được làm thêm, mua chất tạo màu và hướng dẫn nhân viên cách pha trộn xăng, hóa chất. Sau đó, các chất này được đổ chung vào nhau, thêm bột tạo màu rồi bơm lên các xe chở đi tiêu thụ.





Xe bồn chở hoá chất để bơm vào bồn xăng.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, đêm 18-6, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ bắt quả tang và thực hiện lệnh khám xét Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu, việc khám xét được thực hiện tiếp đến ngày 19-6.



Được biết, số lượng xăng làm giả được mang đi tiêu thụ khá lớn, có thể lên tới hàng triệu lít.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)