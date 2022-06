Hải Phòng: Kịp thời cứu 10 người trước khi tàu chìm xuống biển

Tàu Nam Thịnh 126 chở 1.800 tấn đá xẻ, đá kiện đang thả neo thì sóng dồn làm tàu nghiêng và có nguy cơ chìm. Tàu cứu nạn đã kịp thời cứu được các thuyền viên và du khách trước khi tàu chìm.



Ngày 22/6, trên vùng biển Hải Phòng, 8 thuyền viên và 2 hành khách đã may mắn thoát khỏi tàu gặp nạn trước khi tàu này chìm xuống biển.



Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời tiếp cận cứu vớt kịp thời 10 người khi đang thả trôi trên biển.



Trước đó, tàu Nam Thịnh 126 hành trình chở 1.800 tấn đá xẻ, đá kiện từ Quy Nhơn về cảng Cấm (Hải Phòng). Khi đến khu neo đậu Hòn Dấu (Hải Phòng), tàu thả neo thì bị sóng dồn làm tàu quay ngang, nghiêng và có nguy cơ chìm.



Trước tình huống đó, thuyền trưởng đã yêu cầu toàn bộ thuyền viên và du khách rời tàu xuống bè, cùng với đó phát tín hiệu cấp cứu.



Nhận được thông tin cấp cứu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng các lực lượng liên quan trong khu vực, huy động các phương tiện tại khu vực gồm tàu Thành Nguyên 36, tàu Hợp Nhất 856, tàu HP 3555 tham gia tìm kiếm cứu nạn.



Đến 12 giờ 40 phút, tàu HP 3555 đã cứu vớt được toàn bộ 10 người trên tàu Nam Thịnh 126 đang trôi dạt cùng phao bè.



Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 411 rời cầu cảng hành trình tiếp nhận và kịp thời chăm sóc, sơ cấp cứu các thuyền viên tàu Nam Thịnh 126 bị nạn.



Qua khai thác thông tin từ thuyền viên tàu, nhiên liệu trên tàu còn 3 tấn dầu DO và 150 tấn LO. Thuyền viên trên tàu đã kịp thời đóng khóa các van nhiên liệu trước khi rời tàu.



Khi các thuyền viên, hành khách vừa rời tàu, tàu Nam Thịnh 126 đã bị chìm ngay sau đó.



Đến 18 giờ 42 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 8 thuyền viên và 2 hành khách trên tàu Nam Thịnh 126 về cầu cảng Trung tâm khu vực I an toàn, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương và chủ tàu.

