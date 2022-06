Đề nghị truy tố Bùi Quang Hải lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD tiền mua găng tay y tế

PC03 - Công an TP.HCM kết luận, Bùi Quang Hải không giao hàng hóa là găng tay y tế cho đối tác, mà chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 triệu USD.





Ngày 16.6, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty CP HBC International Trading (viết tắt Công ty HBC, trụ sở Q.3, TP.HCM) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua sử dụng pháp nhân Công ty HBC.



KLĐT thể hiện, Công ty HBC được đăng ký lần đầu ngày 15.3.2011, đến nay đã đăng ký thay đổi 23 lần. Công ty trải qua nhiều lần đổi tên từ Công ty CP đầu tư U&D thành Công ty CP Moon Media, Công ty Medical HBC...



Chiếm đoạt tiền tỉ thông qua mua bán găng tay y tế



KLĐT thể hiện, ngày 24.7.2020, Công ty HBC ký hợp đồng mua bán 1 triệu hộp găng tay y tế không bột Nitrile, thương hiệu Vglove được sản xuất với Công ty CP K. với Công ty P. (trụ sở Hồng Kông).



Ngày 26.11.2020, Công ty HBC ký hợp đồng mua bán 6.400 thùng găng tay y tế không bột Nitrile Camellia với Công ty R. (trụ sở Mỹ). Ngày 27.11.2020, Công ty Medical HBC ký hợp đồng mua bán 6.400 thùng găng tay y tế không bột Nitrile Camellia với Công ty M. (trụ sở Nhật Bản).



Sau khi ký hợp đồng, các đối tác này đã chuyển khoản đặt cọc, thanh toán đúng thời hạn hợp đồng cho Công ty HBC với tổng số tiền là hơn 3,2 triệu USD. Tuy nhiên, Công ty HBC không thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa là găng tay y tế cho các đối tác.



Nghi ngờ công ty của bị can Bùi Quang Hải không có khả năng cung cấp găng tay y tế; đưa ra thông tin gian dối để đối tác tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt... Công ty P., Công ty R. và Công ty M. đã ủy quyền cho công ty luật đến cơ quan công an trình báo.



Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định, tại thời điểm ký hợp đồng mua bán với Công ty P., Công ty HBC không có 1 triệu hộp găng tay y tế không bột Nitrile, thương hiệu Vglove được sản xuất bởi Công ty CP V.



Đồng thời, Công ty CP V. không ký hợp đồng bán găng tay y tế cho cá nhân Bùi Quang Hải và Công ty HBC; Công ty HBC cũng không có mặt hàng găng tay y tế của thương hiệu khác đủ điều kiện xuất khẩu.



Do đó, việc Hải đưa ra thông tin Công ty HBC sẽ giao cho Công ty P. 1 triệu hộp găng tay y tế không bột Nitrile, thương hiệu Vglove được sản xuất bởi Công ty CP V. trong thời gian từ 7 - 10 ngày như đã nêu trong hợp đồng là gian dối, không có cơ sở.



Công an mở rộng điều tra vụ án



Tài liệu hồ sơ vụ án cho thấy, tại CQĐT, Hải khai nhận, để có hàng hóa xuất bán cho Công ty P. theo hợp đồng, công ty của Hải đã nhập khẩu găng tay y tế từ Thái Lan, Malaysia. Đồng thời, do Công ty P. chuyển tiền không đúng thời hạn hợp đồng, gây thiệt hại cho công ty của Hải nên không đồng ý trả lại tiền.



Tuy nhiên, qua xác minh tại Cục Hải quan TP.HCM, CQĐT phát hiện Công ty HBC không thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Hải cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh các thiệt hại của công ty.



Trong vụ án này, CQĐT nhận định, Hải và những người có liên quan không có ý thực hiện cam kết theo nội dung hợp đồng. Các cam kết này chỉ là thủ đoạn để đối tác tin tưởng, ký hợp đồng, chuyển tiền.



Trong đó, Hải đã nâng khống vốn điều lệ thành công ty thành 1.000 tỉ đồng để đối tác nhầm tưởng công ty của Hải có năng lực tài chính, từ đó yên tâm ký kết hợp đồng, chuyển tiền.



Đối với số tiền hơn 3,2 triệu USD do Công ty P., Công ty R. và Công ty M. chuyển khoản đặt cọc, thanh toán mua găng tay y tế, Hải đã trực tiếp ký ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt đưa cho bà N.T.T.H đem đến các ngân hàng rút tiền rồi chiếm đoạt, chứ không mua hàng hóa giao cho đối tác.



Trong khi đó, bà N.T.T.H là thủ quỹ của Công ty CP V., công ty này do ông Đ.T.D làm chủ tịch HĐQT và Hải giữ vai trò giám đốc.



Tại CQĐT, bà N.T.T.H khai nhận, Hải là người trực tiếp ký ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt đưa cho bà H. đi rút tiền rồi chuyển khoản cho ông Đ.T.D và các cá nhân khác.



Nhưng theo chỉ đạo của ông Đ.T.D, tất cả các khoản tiền mặt sau khi rút tại ngân hàng, bà N.T.T.H không được mang ra khỏi ngân hàng mà nộp ngay vào tài khoản cá nhân của ông Đ.T.D hoặc tài khoản người khác do ông Đ.T.D chỉ định.



Trong khi đó, ông Đ.T.D khai nhận, lời khai của Hải và bà N.T.T.H là không đúng sự thật; các khoản tiền bà N.T.T.H nộp vào tài khoản cá nhân của ông là tiền bị can Hải góp vốn cùng đầu tư dự án đất nền tại đường Lê Trọng Tấn (Bà Rịa - Vũng Tàu)...



Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.



Theo BÍCH NGÂN (TNO)