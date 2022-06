Cộng đồng người Việt ở Oakland kêu cứu

Đài KABC-TV mới đây đưa tin nhiều chủ cửa tiệm gốc Việt trong khu Little Saigon ở TP.Oakland thuộc bang California (Mỹ) thường xuyên đối mặt nạn cướp bóc, phóng hỏa và tấn công.

“Tội ác đang tăng nhanh hằng ngày, ngày càng trở nên bạo lực và tàn bạo hơn”, bà Lele Quach, chủ nhà hàng Cam Huong ở Little Saigon, cho hay. Bà Oanh Trinh, chủ tiệm Lucky 7 Cigarettes, thì cho hay cửa tiệm này đã bị cướp 7 lần. “Một số tên lái xe tải đâm vào cửa hàng tôi 3 hoặc 4 lần và mọi thứ đều bị vỡ”, bà Trinh kể lại. Tương tự, bà Lynn Truong cho hay tiệm tạp hóa Sun Hop Fat của bà đã bị đột nhập và cướp nhiều lần. Bà từng đóng cửa tiệm tạp hóa vào lúc 20 giờ, nhưng bây giờ phải đóng cửa vào lúc 16 giờ hoặc 17 giờ 30.

Tội phạm lộng hành trong khu Little Saigon ở TP.Oakland. Ảnh: Chụp từ clip

Trong khi đó, ông Thinh Le buộc phải ngủ trên sàn của cửa hàng đồ trang sức Kim Viet của ông mỗi đêm sau khi cửa hàng bị đột nhập 10 lần trong một năm.

Trước tình trạng như trên, hơn 20 chủ cửa tiệm ở Little Saigon sáng 13.6 tập trung lại để kể những câu chuyện của họ và chia sẻ những đoạn video từ camera về những vụ phóng hỏa và tấn công. Ông Chien Nguyen, chủ cửa hàng bán thức ăn nhẹ và đồ uống Quickly, đã chứng kiến vô số vụ cướp tại cửa hàng nên ông muốn khu vực được trang bị camera an ninh tốt hơn, và có sự chú ý, hiện diện và tuần tra của cảnh sát. “Với tình trạng có nhiều vụ trộm, cướp có vũ trang và nhiều người vô gia cư, chúng tôi chỉ muốn cộng đồng và khu vực của chúng tôi an toàn để chúng tôi có thể nuôi các con và đưa gia đình đến công viên và cảm thấy an toàn”, ông Nguyen cho hay.

Đây là lần đầu tiên các chủ cửa tiệm ở Little Saigon lên tiếng và đề nghị chính quyền Oakland hỗ trợ truy quét tội phạm, theo Đài KNTV. Trước tình trạng này, thành viên Hội đồng TP.Oakland Shen Thao nhấn mạnh: “Tôi ở đây, tôi nghe quý vị… chúng ta cùng nhau nói chuyện về cách thành phố này có thể đầu tư tốt hơn vào Little Saigon cũng như an toàn công cộng”. Ngoài ra, cộng đồng người Việt ở Little Saigon gần đây đã bắt đầu kêu gọi quyên góp để hỗ trợ lắp đặt camera có độ phân giải cao và thực hiện những nỗ lực khác nhằm ngăn chặn bạo lực và tội ác trong khu vực.