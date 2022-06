Chồng lái xe tông thẳng vào công ty vợ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, Thanh đã lái xe ôtô đến công ty vợ. Tại đây, sau khi xảy ra cãi vã với bảo vệ, Thanh nhấn ga lao thẳng vào cổng công ty, tông vào nhiều công nhân.





Sáng 24-6, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện Tiên Lãng đang khẩn trương kết hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng) cố ý điều khiển xe ôtô tông gây thương tích cho người khác tại công Công ty TNHH Phúc Thuận, địa chỉ thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, vào tối 23-6.





Theo thông tin ban đầu, do buồn chán, bức xúc vì nghi ngờ vợ là P.T.S. (SN 1978) có quan hệ ngoài luồng, trưa ngày 23-6, Thanh uống rượu tại quán thịt chó Xuân Bát ở Khu 2 thị trấn Tiên Lãng rồi buổi chiều lại tiếp tục đi uống bia đến khoảng gần 19 giờ thì ra về.



Trên đường về nhà, Thanh lái xe ôtô nhãn hiệu Vios mang BKS 15A.296.77 đi thẳng tới công ty TNHH Phúc Thuận (địa chỉ thôn Nhân Vực, Đoàn Lập, Tiên Lãng) đón vợ đang làm công nhân tại đây để về nhà nói chuyện. Khi Thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở. Giữa người đàn ông này và bảo vệ công ty sau đó đã xảy ra cãi vã.



Sau khi lùi xe lại 1 đoạn, Thanh quay đầu xe lại hướng về phía cổng Công ty TNHH Phúc Thuận đạp mạnh ga cho xe tăng tốc rồi lao thẳng vào cổng công ty. Vào thời điểm trên, nhiều công nhân tan ca đang đứng phía trong cổng nhìn ra. Cú tông mạnh của Thanh khiến chiếc cổng bị biến dạng, đẩy lùi, đổ về phía trong và xe ôtô do Thanh điều khiển tiếp tục tông vào một số công nhân.



Chưa chịu dừng lại, Thanh lùi xe lại rồi tiếp tục lái xe chạy thẳng vào phía cuối sân tông vào đống hàng hóa. Do xe chết máy, Thanh xuống xe ra ngoài và đã xảy ra xô xát với một số người tại đây. Sau đó, chiếc ôtô do Thanh điều khiển bất ngờ bốc cháy cùng một số hàng hóa…



Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng khẩn trương có mặt tại hiện trường kết hợp cùng các lực lượng chức năng dập lửa kịp thời, đồng thời tiến hành khống chế, bắt giữ Phạm Văn Thanh.



Công an huyện Tiên Lãng cho biết trong vụ lao thẳng xe ôtô vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận, có 3 người bị thương nhẹ và bà Phạm Thị L. (SN 1979, trú tại Thôn Nam Từ I, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng), là công nhân của công ty, bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Đến 22 giờ 45 phút ngày 23-6, nữ công nhân này đã tử vong.



