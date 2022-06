Bộ Công an nói gì về thông tin cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử?

Phó cục trưởng C03 Bộ Công an bác bỏ thông tin ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tự tử.





Chiều 30.6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Buổi họp báo do thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.



Bộ Công an nói về 3 triệu kit test Việt Á nhập từ Trung Quốc



Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với 4 nhóm tội danh.



Sai phạm xuất phát từ việc phê chuẩn đề tài khoa học, sản xuất, phân phối cho đến việc móc ngoặc, chi tiền để trúng thầu cung ứng sản phẩm.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, trả lời tại họp báo. Ảnh: Trần Cường



Về 3 triệu kit test Công ty Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc, thiếu tướng Thành cho biết, số kit test này được Công ty Việt Á nhập về để tài trợ chứ không nhập về để dán tem, đóng mác sản phẩm rồi bán ra thị trường như dư luận đồn đoán.



Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, bị can Phan Quốc Việt, cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Á, khai đã thu lãi 4.000 tỉ đồng và chi "bôi trơn" khoảng 800 tỉ đồng cho các đối tác để được cung cấp kit xét nghiệm. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công an khẳng định, đây chỉ là lời khai, chưa phải kết luận chính thức.



Trong vụ án này, tới nay, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam gần 80 bị can, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc... và lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, CDC nhiều tỉnh, thành.



Trước câu hỏi của phóng viên về việc có thay đổi tội danh đối với các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long về tội nhận hối lộ hay không?, thiếu tướng Thành cho biết, đối với 2 bị can này, mỗi bị can bị khởi tố một tội danh khác nhau. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, còn ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



"Các tội danh này đều thể hiện rõ việc lợi dụng chức vụ, liên quan thế nào đến vụ án. Với ông Long có vụ lợi mới khởi tố tội danh đó", thiếu tướng Thành nói và cho biết thêm, vụ án đang được mở rộng điều tra, có kết quả sẽ thông tin kịp thời đến báo chí.



Không có chuyện bị can Nguyễn Thanh Long tự tử



Về thông tin cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và bị can Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tự tử trong trại tạm giam và tử vong, thiếu tướng Thành cho biết, đây là thông tin hoàn toàn không chính xác, hai bị can này đang bị tạm giam và thực hiện chế độ đầy đủ, sức khỏe và tâm lý hoàn toàn ổn định.



"Không có chuyện tự tử, chúng tôi cũng rất bức xúc, đề nghị báo chí có thông tin đính chính", thiếu tướng Thành nói.

Theo Trần Cường-Đan Hạ (TNO)