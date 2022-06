Bộ Công an đề xuất nhiều quy định mới liên quan CCCD

Theo đề xuất của Bộ Công an, trẻ em từ lúc sinh ra đến dưới 14 tuổi cần được cấp CCCD gắn chip, thay vì phải chờ đủ 14 tuổi như bấy lâu nay.





Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo tổng kết và đánh giá tác động của chính sách về căn cước công dân (CCCD). Trong dự thảo, Bộ Công an thông tin về những kết quả thi hành Luật CCCD, đồng thời chỉ ra những bất cập và đề xuất nhiều quy định mới.



Bổ sung ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước



Theo Bộ Công an, Luật CCCD hiện nay quy định dữ liệu của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD chỉ bao gồm một số nhóm thông tin (họ, tên, năm sinh…). Việc giới hạn trong phạm vi nêu trên sẽ gây khó khăn khi triển khai Đề án 06 của Thủ tướng về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.



Do đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Số CMND cũ, người giám hộ, người được giám hộ, thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam…



Bộ Công an đề xuất nhiều quy định mới về CCCD, giúp người dân giảm giấy tờ, tài liệu phải cung cấp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công. Ảnh: TUYẾN PHAN



Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất chỉnh lý tên gọi cơ sở dữ liệu CCCD thành cơ sở dữ liệu căn cước. Đồng thời bổ sung một số nhóm thông tin vào cơ sở dữ liệu căn cước gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói), thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định tại Việt Nam, tài khoản định danh điện tử.



Nếu thực hiện những đề xuất trên, Bộ Công an cho rằng cơ quan quản lý nhà nước không phải thực hiện các hoạt động điều tra, thu thập thông tin của công dân và người không quốc tịch nhưng sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam một cách đơn lẻ; giảm nhân lực và đầu mối cần bố trí để quản lý thông tin cá nhân.



Ngoài ra, thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD sẽ được làm giàu thêm; phát huy giá trị trong việc xác thực thông tin cá nhân; thực hiện công tác thống kê, phân tích, dự báo, thiết lập bản đồ số dân cư…



Đối với cá nhân, công dân và người không quốc tịch nhưng sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam sẽ không phải kê khai nhiều lần, làm việc với nhiều cơ quan khác nhau để cung cấp thông tin; thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng thông tin mình đã cung cấp vì dữ liệu này đã có tập trung ở Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước.



Đề xuất cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi



Cũng theo Bộ Công an, Luật CCCD không quy định cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi và cấp số định danh cá nhân, giấy chứng nhận căn cước cho trường hợp người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.



Để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho công dân, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi (hiện nay có khoảng 20 triệu người); đối với trẻ mới sinh, việc thực hiện cấp CCCD được thực hiện đồng thời trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh. Đồng thời bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người không có quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.



Bộ Công an cho hay việc cấp CCCD cho công dân dưới 14 tuổi là phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thực tế nhiều nước trên thế giới cũng quy định tương tự về vấn đề này như Thái Lan, Malaysia, Đức, Argentina, Bỉ, Bồ Đào Nha…



Nếu đề xuất trên được áp dụng, quy định mới sẽ giúp giảm thiểu được giấy tờ, thủ tục hành chính đối với công dân dưới 14 tuổi được cấp CCCD và có cơ sở để cung cấp, giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.



Ngoài ra, Bộ Công an còn đề xuất bổ sung quy định giải quyết vướng mắc trong cấp CCCD cho người không có nơi thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác như ngày, tháng sinh, quê quán (theo ba cấp hành chính) hoặc có thông tin kê khai về dân tộc, tôn giáo khác không nằm trong danh mục quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.





Tích hợp một số thông tin khác của công dân vào CCCD



Cũng trong dự thảo, hiện nay công dân có nhiều loại giấy tờ khác nhau như CCCD, thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, công chức, thẻ học sinh, văn bằng, chứng chỉ... Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong bảo quản, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính, các tiện ích, dịch vụ công.



Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin khác của công dân (ngoài thông tin về CCCD) vào CCCD và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứa thông tin đã được tích hợp.



Việc làm trên giúp cơ quan nhà nước giảm hồ sơ, giấy tờ cần kiểm tra, lưu trữ khi giải quyết thủ tục hành chính; với cá nhân sẽ giảm giấy tờ, tài liệu phải cung cấp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công.



