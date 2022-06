Bình Phước: Cán bộ tư pháp xã tử vong trong nhà tắm với vết thương ở ngực

Đi chợ về, vợ của cán bộ tư pháp xã Hưng Phước (H.Bù Đốp, Bình Phước) hoảng hốt khi thấy chồng nằm bất động trên vũng máu trong nhà tắm. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong do chấn thương quá nặng.





Ngày 24.6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp điều tra, làm rõ vụ ông Phan Văn Y (53 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) tử vong trong nhà tắm với vết thương trên ngực. Ông Y là cán bộ tư pháp xã Hưng Phước (H.Bù Đốp).



Khoảng 9 giờ cùng ngày, vợ ông Y đi chợ về không thấy chồng đâu. Khi vào nhà tắm, bà phát hiện chồng đang nằm bất động trong vũng máu. Quá hoảng hốt, bà hô hoán người dân xung quanh đến để đưa chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên, nguời này đã tử vong do chấn thương quá nặng.



Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án mạng. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong nhà tắm với vết thương ở ngực, bên cạnh có 1 con dao.



Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phối hợp Công an H.Bù Đốp điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cán bộ tư pháp xã.



Theo Hoàng Giáp (TNO)