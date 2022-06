Bình Định: Vụ mẹ "tố" giáo viên đánh con, trường "tố" phụ huynh đánh cô giáo: Hai bên đều sai!

Cô giáo Trường Mầm non Mai Ca ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thừa nhận việc dùng lược hăm đánh học sinh là sai và phụ huynh cũng cho rằng hành động dùng dép hăm đánh cô giáo tại trường cũng không đúng.

Sáng 3-6, Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phù Cát đã có báo cáo gửi UBND huyện này về vụ việc mẹ "tố" giáo viên đánh con, trường "tố" cha học sinh đánh cô giáo xảy ra tại Trường Mầm non Mai Ca ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

Clip phụ huynh dùng dép "doạ đánh" cô giáo Trường Mầm non Mai Ca

Theo đó, nội dung chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (ngụ thị trấn Ngô Mây) tố cáo cô giáo Ngô Lệ Thùy, giáo viên Trường Mầm non Mai Ca, đưa con gái mình là bé T.N.N.L. (5 tuổi, học sinh nhà trường) vào nhà vệ sinh đánh là chưa có cơ sở. Vì phía gia đình không có chứng cứ để chứng minh, trong khi đó bé L. cũng không có dấu vết, thương tích gì, tâm lý vẫn bình thường. Trong khi đó, cô Thùy cho rằng những ngày trước khi xảy ra sự việc, cô chỉ dùng lược "hăm he" khi cháu L. có sai phạm.

Qua xác minh, Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát kết luận hành vi cô giáo Ngô Lệ Thùy dùng lược hăm he đánh trẻ khi có sai phạm là sai so với điều lệ trường mầm non. Do vậy, Phòng GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cô giáo Thuỳ; đồng thời nghiêm cấm cô giáo Thùy dùng các hình thức xử phạt trẻ trong giáo dục trẻ.

Ngoài ra, việc ông Tăng Văn Hớn (cha bé T.N.N.L.) xông vào trường văng tục, dùng dép hăm đánh cô giáo Ngô Lệ Thùy là không đúng. Phía gia đình bé L. cũng đã thừa nhận hành vi này là sai.

Cô giáo Ngô Lệ Thùy trong một giờ dạy tại Trường Mầm non Mai Ca

Sau khi nghe đại diện Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát phân tích sự việc trên, phía nhà trường, cô giáo Ngô Lệ Thùy và phụ huynh đều nhận ra những sai sót của mình và cam kết không khiếu kiện lẫn nhau nữa.

Như Báo Người Lao Động online đã nhiều lần thông tin, tối 26-5, bé L. nằng nặc đòi nghỉ học, không chịu đến trường. Khi cha mẹ gặng hỏi thì bé L. nói bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh đánh, hăm dọa nên sợ, không muốn đi học nữa.

Bức xúc, sáng 27-5, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm gửi đơn đến Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Ca yêu cầu giải quyết về việc con mình bị cô giáo ở trường này đánh, hăm doạ. Sau đó, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai cũng đưa ra 2 đoạn clip "tố" chồng chị Trâm hành hung cô giáo nhà trường.