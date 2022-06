Bình Định: Khởi tố 3 bị can vụ ném 'bom xăng' vào nhà dân

Công an H.Vân Canh (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đe dọa giết người trong vụ ném 'bom xăng' vào nhà ông Bùi Quốc Thành (ở TT.Vân Canh) gây cháy nổ.





Chiều 30.6, Công an H.Vân Canh (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Em (19 tuổi, ở xã Canh Hiệp, H.Vân Canh), Lê Văn Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, cùng ở TT.Vân Canh, H.Vân Canh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đe dọa giết người. Các quyết định này đã được Viện KSND H.Vân Canh phê chuẩn.



Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 18.6, Nguyễn Văn Em điều khiển xe máy chở Lê Văn Thảo mang theo “bom xăng” ném vào nhà ông Bùi Quốc Thành (51 tuổi, ở TT.Vân Canh) gây cháy nổ. Tuy nhiên, người nhà ông Thành kịp thời thức giấc nên dập tắt được ngọn lửa.



Bước đầu, Nguyễn Phi Hùng bị nghi ngờ là chủ mưu gây ra vụ việc nói trên.





Nhà ông Thành bị ném bom xăng vào tối 18.6. Ảnh: CẮT TỪ CLIP



Ngày 19.6, gia đình ông Thành trình báo vụ việc. Lực lượng Công an TT.Vân Canh và Công an H.Vân Canh đã tiến hành các biện pháp điều tra và bắt khẩn cấp 3 người nói trên vào ngày 20.6.



“Trước mắt khởi tố về hành vi đe dọa giết người để điều tra vụ việc. Trong quá trình điều tra sẽ xem xét hành vi của từng bị can để xác định tội danh, nếu đủ yếu tố cấu thành sẽ chuyển sang khởi tố tội giết người để xử lý”, một cán bộ Công an H.Vân Canh cho biết.



Được biết, Nguyễn Phi Hùng từng là con rể của ông Bùi Quốc Thành. Sau khi vợ chồng ly hôn, Nguyễn Phi Hùng nhiều lần dùng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để xúc phạm, chửi bới, đe dọa sẽ giết cả nhà ông Thành.

Theo Hoàng Trọng (TNO)