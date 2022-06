Lực lượng chức năng vừa bắt giữ tàu chở hàng tông chìm tàu cá khiến 3 ngư dân tử vong ở Quảng Nam rồi bỏ chạy.



Đâm chìm tàu cá trên biển: 2 thuyền viên tàu Quảng Ngãi nhập viện

Lực lượng chức năng đưa các ngư dân gặp nạn về đất liền. Ảnh: Thanh Chung





Ngày 7.6, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, đã xác định được tàu chở hàng tông tàu đánh cá trên vùng biển Quảng Nam.



“Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng vào vừa cứu hộ vừa vào cuộc điều tra. Tàu chở hàng di chuyển từ Đồng Nai ra đến Quảng Nam thì xảy va chạm. Hiện nay, Cục hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội biên phòng giữ tàu chở hàng này ở tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra” - ông Lai nói.



Trước đó, vào khoảng 3h30 tàu cá QNg 91426 do ông Trần Văn Công (47 tuổi, trú TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng va chạm với một tàu chở hàng tại vị trí 15, 47 độ vĩ bắc - 108, 32 độ kinh đông (cách bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khoảng 7 hải lý về hướng Đông.



Vụ va chạm khiến tàu của ông Công bị chìm trên biển, 8 ngư dân trên tàu rơi xuống biển, trong đó có 3 người tử vong, 5 người khác đưa vào bờ an toàn.



Từ chiều qua (6.6), sau khi tiến hành thủ tục giám định, khám nghiệm tử thi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đưa thi thể 3 ngư dân về gia đình an táng, 5 ngư dân bị thương sau vụ tàu cá QNg 91426 bị đâm chìm cũng đã được đón về địa phương.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình ngư dân tử vong 5 triệu đồng, mỗi ngư dân bị thương 2 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện đưa các ngư dân về lại tỉnh Quảng Ngãi.



Được biết, tàu cá QNg 91426 TS do ông Công làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu hành nghề pha xúc, trên phương tiện có 8 thuyền viên, xuất bến lúc 13h ngày 4.6 tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

Theo Thanh Chung (LĐO)

https://laodong.vn/giao-thong/bat-giu-tau-cho-hang-tong-chim-tau-ca-khien-3-ngu-dan-tu-vong-o-quang-nam-1053660.ldo