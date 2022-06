Bắt được nghi phạm chém 3 người hàng xóm thương vong

Sau gần 14 giờ gây án chém 3 người hàng xóm thương vong rồi bỏ trốn, Lê Văn Lượng đã bị Công an Thanh Hóa bắt được khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong một khu rừng gần nơi gây án.

Chiều ngày 10-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 12 giờ ngày 10-6, lực lượng Công an Thanh Hóa chức năng đã bắt được Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sau gần 14 giờ bỏ trốn.



Nghi phạm Lê Văn Lượng đã được bắt giữ sau gần 14 giờ bỏ trốn.



Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Lê Văn Lượng (SN 1984, ngụ làng Đô Sơn) đã dùng dao chém 3 người (ở cùng làng) trọng thương, một người đã tử vong sau đó khi cấp cứu tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Gây án xong, Lượng đã bỏ trốn vào rừng.



Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huy động các lực lượng gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, Phòng kỹ thuật hình sự và Công an các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước; đồng loạt triển khai các biện pháp, phương tiện nghiệp vụ để tiến hành truy bắt Lượng.





Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng truy bắt Lê Văn Lượng.



Với sự khẩn trương, quyết liệt, đến 12 giờ ngày 10-6, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt được Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ.



Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục khẩn trương điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)