5 công dân Việt Nam thiệt mạng sau vụ nổ ở cảng Aqaba

Chiều 29-6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan, ông Ayman Al-Safadi.



Tại cuộc điện đàm, liên quan đến vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman Al-Safadi gửi lời chia buồn tới Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng Jordan sẽ hết sức phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề hậu sự cho các công dân Việt Nam tử vong trong vụ nổ.



Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, gửi tới Chính phủ và nhân dân Jordan lời chia buồn sâu sắc về những tổn thất to lớn do vụ tai nạn gây ra; cảm ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Jordan đã nhanh chóng thông tin về 5 công dân Việt Nam bị tử vong, đồng thời quan tâm cứu chữa các công dân Việt Nam khác bị thương trong vụ việc này. Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng Jordan đẩy nhanh quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc, hướng dẫn xử lý các thủ tục hậu sự đối với các nạn nhân bị tử vong; đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân gặp nạn. Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân: (+84) 981848484 và đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi: (+966) 583.245. 255.