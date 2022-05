Vụ xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết: Giám định thương tích tài xế ô tô

Công an Bình Thuận đã hoàn tất thủ tục giám định thương tích đối với Phạm Văn Nam, tài xế lái ô tô Mercedes xoay nhiều vòng rồi tông chết anh Hà Xuân Hải tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) để phục vụ điều tra.

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã hoàn tất thủ tục giám định thương tích đối với tài xế Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ Ninh Bình) nhằm xác định nguyên nhân vụ xô xát dẫn đến án mạng xảy ra.

Giám định để phục vụ điều tra

Công an Bình Thuận (PC02) xác định trước khi tài xế điều khiển ô tô Mercedes màu trắng biển số 30F - 168.65 tông chết nạn nhân Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết), Phạm Văn Nam đã bị nhóm người đi xe máy, trong đó có nạn nhân tấn công trước.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án sáng 12.5. Ảnh: H.L

Theo camera an ninh của nhà dân ở quán nhậu bờ kè đường Phạm Văn Đồng ghi lại thì ngay sau khi xe ô tô Mercedes đến trước quán nhậu T.P (lúc 1 giờ ngày 12.5), cũng là lúc nhóm thanh niên đi xe máy lao tới tấn công tài xế Phạm Văn Nam.

Nhóm thanh niên này cho rằng Nam đã lái xe “suýt gây ra tai nạn” ngay tại đầu đường Phạm Văn Đồng, nhưng đã không dừng lại mà chạy tiếp nên gây bức xúc. Do vậy, khi xe của Nam vừa tới quán, thì nhóm người đi xe máy trong đó có anh Hải đã lao vào tấn công tài xế.

Những người đi chung xe với Nam cũng bị tấn công khi can ngăn vụ xô xát. Tài xế Nam bị nhóm thanh niên ở Phan Thiết dùng tay chân, mũ bảo hiểm và các vật dụng khác như bàn ghế lấy từ quán nhậu tấn công, gây ra vụ xô xát làm náo loạn tại bờ kè, có rất nhiều quán nhậu.

Tài xế Phạm Văn Nam sau khi lái ô tô tông chết người đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.L

Theo Công an Bình Thuận, việc đưa tài xế Phạm Văn Nam đi giám định các vết thương trên thân thể do bị đánh rạng sáng 12.5 là rất quan trọng, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án mạng nêu trên. Công an cũng đã triệu tập các nhân chứng, cũng như nhóm người đi xe máy tấn công tài xế Nam để lấy lời khai.

Chưa phê chuẩn quyết định khởi tố

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ tài xế Phạm Văn Nam tông chết người ở bờ kè, đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết vào rạng sáng 12.5, đã được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “giết người” theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các quyết định của cơ quan CSĐT vẫn đang trong quá trình được Viện KSND tỉnh Bình Thuận xem xét để phê chuẩn. Cho đến chiều 14.5, Viện KSND tỉnh Bình Thuận vẫn chưa phê chuẩn và yêu cầu củng cố thêm chứng cứ.

Vụ án mạng xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh: CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiếc ô tô Mercedes do tài xế Phạm Văn Nam điều khiển, chạy đảo nhiều vòng tại đường Phạm Văn Đồng, sau đó tông chết anh Hà Xuân Hải, khiến nhiều người thấy "ớn lạnh". Trước khi bị chiếc ô tô của Nam tông ngang qua người, nạn nhân cầm một cái bàn kim loại của quán nhậu và đang chạy, rồi ngã xuống đường.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh nhà dân trên đường Phạm Văn Đồng ghi lại. Nhiều người chứng kiến vụ việc cũng đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh chiếc ô tô tông chết người. Sau khi gây án vào sáng 12.5, tài xế Nam điều khiển ô tô vào TP.HCM. Chiều cùng ngày đã lái chiếc ô tô tang vật đến Công an Bình Thuận đầu thú.