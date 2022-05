Vụ nổ súng trước cổng tòa: Nghi phạm có 3 khẩu súng

Công an xác định tiếng nổ trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang là tiếng súng bắn đạn cao su và có gây thương tích cho một người.





Ngày 13-5, Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định được đối tượng Trần Võ Công Minh (sinh năm 1999, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) chính là người đã nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang hôm 12-5.



Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.



Trước đó, vào lúc 11 giờ 10 ngày 12-5, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ bắn chết người xảy ra tại quán karaoke XO trên địa bàn tỉnh, Thạch Trung Nghĩa (bị cáo được tại ngoại trong vụ án) ra trước cổng trụ sở TAND thì bị một nhóm khoảng năm người chặn xe vây đánh.





Trần Võ Công Minh, đối tượng liên quan vụ nổ súng trước cổng toà án tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CACC





Lúc này, một nhóm khác khoảng tám thanh, thiếu niên chạy đến đánh lại nhóm trên để giải vây cho Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, một đối tượng đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn trúng một người trong nhóm còn lại. Sau tiếng súng, các đối tượng của cả hai nhóm đều bỏ chạy.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập, mời làm việc 15 đối tượng có liên quan.



Qua đó, công an xác định Trần Võ Công Minh đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn một phát trúng vào Trần Minh Trí (sinh năm 2000) gây thương tích.



Trong lúc đánh nhau trước cổng tòa án, Trần Võ Công Minh đã dùng súng bắn trúng người trong nhóm đối phương khiến tất cả đều bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận thực hiện hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp một khẩu súng.



Ngoài ra, Minh khai nhận sau khi gây án, Minh còn cất giấu hai khẩu súng khác dạng rulo bắn đạn cao su ở sân vận động bóng đá thuộc ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.



Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ cả ba khẩu súng trên và 14 viên đạn. Đồng thời, test nhanh ma túy các đối tượng thì cho kết quả có ba người dương tính với chất ma túy.



Trước đó, vào ngày 12-5, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án 22 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, biệt danh Hải Bạch) bị bắn chết tại quán karaoke ở TP Mỹ Tho.



Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán karaoke XO để giải quyết.



Khoảng 0 giờ 30 ngày 17-3-2021, khi Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, Thạch Minh Quân cùng các thanh niên khác đang ở quán karaoke XO vui chơi thì xảy ra xô xát với nhóm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tấn Anh Quốc và sáu người khác.



Lúc này, Nguyễn Thanh Triều đã dùng súng bắn trúng Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Tấn Anh Quốc làm Hải tử vong, còn Quốc bị thương tích 15%.



Ngoài ra, một thanh niên trong nhóm là Trần Quang Quốc Bảo đã nhờ Lê Đức Phú đến quán karaoke chém nhóm Hải Bạch, Phú đã rủ thêm chín thanh niên khác cầm theo nhiều dao tự chế, súng cùng đi.



Đến nơi, Lê Đức Phú dùng dao chém, còn Bảo dùng súng bắn trúng Đinh Tuấn Kiệt gây thương tích là 23%.



Sau ba ngày xét xử, đến ngày 12-5, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Triều tù chung thân về tội giết người, năm năm tù về tội cố ý gây thương tích; tổng hình phạt mà Triều phải chấp hành là tù chung thân.



HĐXX cũng tuyên phạt 21 bị cáo khác mỗi bị cáo có mức án từ hai đến bảy năm tù về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng.



Sau khi HĐXX tuyên án thì xảy ra vụ nổ súng và gây rối trật tự công cộng trước cổng trụ sở tòa án như trên.

