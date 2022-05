Phú Yên: Đập tường sửa nhà, 2 người bị đè chết

Theo UBND TX.Đông Hòa (Phú Yên), đến chiều 4.5, 2 người bị tai nạn trong vụ đập tường để sửa chữa, xây dựng nhà ở đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.





Trước đó, sáng 4.5, bà Võ Thị Tuyết Nhung (52 tuổi, ở khu phố Mỹ Hòa, P.Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên) cho thợ sửa chữa, xây dựng lại nhà. Bà Nhung đã thuê 5 nhân công, gồm: Hà Thanh Sang (30 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Bắc), Lê Thanh Phương (43 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam), Nguyễn Tạo (58 tuổi), Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi) và Nguyễn Bá Hòa (25 tuổi cùng ở P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa) đến thi công.



Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Đức Huy



Trong lúc 5 người đang đập tường thì bất ngờ bức tường ngã đè ông Tạo và anh Tiên gây thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Tạo và anh Tiên đã tử vong tại bệnh viện và đã được bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.



Công an TX.Đông Hòa đã đến hiện trường và phối hợp với Công an P.Hòa Hiệp Bắc tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Đức Huy (TNO)