Long An: Chồng đã ly hôn sang nhà đâm chết vợ, bỏ lại 5 con thơ

Vợ chồng đã được Tòa án huyện thuận tình ly hôn, nhưng đối tượng Nguyễn Tấn Phúc luôn kiếm chuyện gây sự, sau đó ban đêm quay lại đâm vợ tử vong.



Bình Định: Bắt giữ nghi phạm dùng dao nhọn đâm vợ tử vong trên đường

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc sang nhà đâm chết vợ cũ để lại 5 con thơ. Ảnh: Thiên Long





Sáng 16/5, ông Nguyễn Hà Long, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, nạn nhân bị chồng cũ đâm tử vong là chị N.T.H.N (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc).



Đối tượng gây án tên Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ cùng ấp) đang bị công an huyện tạm giữ để điều tra hành vi giết người. Vợ chồng chị Nhung và Phúc được xác định đã ra tòa án thuận tình ly hôn.



Trước đó, khoảng 22h ngày 14/5, do uống khá nhiều nhiều rượu, Phúc tìm đến nhà vợ cũ là chị N để nói chuyện rồi dẫn đến gây sự.



Do đêm tối, chị sợ ảnh hưởng tới các con nên chị N kêu Phúc bước ra cửa để đi về. Cho rằng vợ thiếu tôn trọng, Phúc cầm dao đâm chị N chấn thương nặng dẫn đến tử vong.



Chị N trước khi chưa lấy Phúc đã có chồng sinh được 2 con, sau ly hôn với chồng, kết hôn chung sống với Phúc tiếp tục sinh thêm 3 con nhỏ.



Do mối bất hòa thường xuyên xảy ra, vợ chồng đã ra Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc nộp đơn và được toà ra quyết định thuận tình ly hôn.



Hiện gia đình chị N chỉ còn ông bà ngoại tuổi già, cùng 5 đứa con nhỏ. Một mạnh thường quân đứng ra vận động để lo đám tang chị N, đồng thời ủng hộ tiền cho các cháu tiếp tục đến trường.



Theo Thiên Long (Dân Việt)