Khởi tố và bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110

Ngày 7/5, 2 bị can có liên quan đến những sai phạm trong việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam.





Ông Diêm Đăng Thanh. (Nguồn: tienphong.vn)



Chấp hành chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý sai phạm liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN (Trường tư thục) cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1); căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 7/5, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can.



Các bị can gồm Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110; Ngô Mạnh Trí, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.



Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát quân sự Trung ương phê chuẩn.



Đây là vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.



Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp Quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm.



Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1 là Bệnh viện đa khoa hạng 1, có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo TTXVN/Vietnam+