Hải Phòng: Xe ô tô lao xuống mương, hai người tử vong

Tối 8.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, chiếc xe ô tô BS - 70... đang di chuyển trên đường 220 (thuộc địa phận thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương) đã bất ngờ lao xuống mương An Kim Hải. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày khiến 2 người tử vong.





Chiếc xe ô tô bị tai nạn. Ảnh: CTV



Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 8.5, xe ô tô BS - 70... khi di chuyển trên đường 220 (thuộc địa phận thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương) đã bất ngờ lao xuống mương An Kim Hải.



Thời điểm đó, trên xe có 3 người là ông P.V.L (46 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương, H.An Dương, TP.Hải Phòng), ông N.T.L (47 tuổi, ở xã An Đồng, H.An Dương) và ông Phạm Văn Vượng (ở xã Đặng Cương).



Sau khi ô tô lao mương, ông Vượng may mắn thoát được ra ngoài và hô hoán, tìm người ứng cứu.



Trong khi đó, ông P.V.L và ông N.T.L mắc kẹt lại trong xe. Sau khi lực lượng cứu hộ đến đã phá cửa đưa được 2 người này ra ngoài, đưa đi cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong.



Được biết, xe ô tô bị nạn do ông N.T.L điều khiển. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ ô tô lao xuống mương.

