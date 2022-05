Hải Dương: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên trên sông Thái Bình

Vào lúc 8 giờ 30 sáng nay (10.5), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên nghi tự tử trên sông Thái Bình.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (H.Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, 10.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên cùng con nhỏ 9 tháng tuổi.





Hiện trường nơi lực lượng chức năng đưa thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên lên bờ. Ảnh: CTV



Trước đó vào 6 giờ sáng nay, thi thể cháu bé 2 tuổi được tìm thấy cách vị trí 3 mẹ con ngã xuống sông ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350 m.



Ông Chức cho biết, “Thi thể hai mẹ con chị V.T.H.T được tìm thấy trên sông Thái Bình, cách khu vực ba mẹ con đứng khoảng hơn 1 km. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể hai mẹ con vào bờ".



Trước đó, sáng 8.5, chị V.T.H.Th. (31 tuổi, trú tại xã Cẩm Văn, H.Cẩm Giàng), giáo viên Trường mầm non Cao An, cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà.



Sau đó, nữ giáo viên này nhắn nhiều tin nhắn lạ gửi đến người thân là mẹ, em gái và đồng nghiệp. Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ nhưng hàm ý là tạm biệt, báo hiệu điềm xấu.



Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khu vực bến đò ven sông Thái Bình đoạn qua địa phương có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn, trẻ em, 1 điện thoại iPhone 13, đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Hiện trường cho thấy, có dấu chân đi về phía mép nước.



Nghi ngờ chị T. nghĩ quẩn mang theo hai con nhỏ nhảy sông Thái Bình, chính quyền địa phương thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của H.Cẩm Giàng, bố trí lực lượng tìm kiếm.



Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương, Công an H.Cẩm Giàng, chính quyền địa phương cùng đội thợ lặn đã vào cuộc tìm kiếm tại khu vực xung quanh vị trí nghi 3 mẹ con ngã sông. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 3 mẹ con nạn nhân và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.



Theo Cù Hiền (TNO)