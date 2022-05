Đồng Nai: Tóm gọn đối tượng tự sản xuất hàng loạt giấy đăng ký xe giả

Công an ập vào kiểm tra và bắt quả tang Tào đang làm giả hàng loạt giấy chứng nhận xe mô tô các loại.





Sáng 19/5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Nam Tào (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) để phục vụ công tác điều tra.





Tào cùng số tang vật. Ảnh công an



Tào là đối tượng vừa bị công an bắt quả tang làm giả các loại giấy tờ rồi bán cho người có nhu cầu.



Theo điều tra, vài ngày trước các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Hố Nai kiểm tra hành chính một căn nhà tại khu phố 5, phường Hố Nai.



Qua kiểm tra công an đã phát hiện Tào đang làm giả một số giấy tờ xe gắn máy nên mở rộng kiểm tra toàn bộ căn nhà. Tại đây công an đã thu giữ một bộ máy tính, máy in màu, máy ép plastic và 46 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô các loại đăng ký tại nhiều tỉnh, thành khác nhau.



Khám xét chỗ ở của Tào, công an còn thu giữ nhiều loại dụng cụ liên quan đến việc làm giả các loại giấy tờ này.



Làm việc với công an, Nguyễn Nam Tào khai, từ tháng 2/2022 đến nay, thông qua mạng xã hội đã làm quen với một đối tượng (chưa rõ lai lịch) và được đối tượng này rủ tham gia vào đường dây làm giả các loại giấy tờ.



Đối tượng lạ mặt này đã cung cấp cho Tào một số loại thiết bị, máy móc để dùng vào việc sản xuất giấy tờ giả.



Từ đó Tào đã làm giả các loại giấy tờ theo yêu cầu rồi giả chữ ký của những người có chức vụ vào các loại giấy tờ giả để giao lại cho đối tượng kia đem đi tiêu thụ.



Với "công sức" bỏ ra, Tào đã được đối tượng này trả công theo sản phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Tào đang ép plastic các loại giấy tờ để giao cho khách.



Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan. Riêng Tào đến nay đã bị tạm giữ.



